Ben Stiller, en ‘El Hormiguero’: “No salí muy bien parado del partido con Rafa Nadal”

Ben Stiller y Adam Scott. Curiosamente, de lo que menos se habló es de cine. El tema estrella fue el tenis, y concretamente la afición de Stiller por este deporte y su partido con El programa 'El Hormiguero', que presenta Pablo Motos en Antena 3, contó este lunes con la presencia online de dos actores de Hollywood Curiosamente, de lo que menos se habló es de cine. El tema estrella fue el tenis, y concretamente la afición de Stiller por este deporte y su partido con Rafa Nadal en el Open de Australia. "Soy un gran fan suyo y hace casi 10 años me llamó para jugar un partido de exhibición con Juan Martín del Potro. No salí muy bien parado del partido, pero he dado un montón de clases para el próximo encuentro, aunque no creo que ocurra", dijo el actor entre bromas.

‘Separación’, que dirige el propio Stiller y protagoniza Adam Scott. Encarna a un hombre que sufre el fallecimiento de su mujer y busca en un trabajo la evasión para mitigar su pérdida, dentro de un proyecto experimental que testa su propia empresa. "No diría que es ciencia ficción, pienso que es una comedia laboral", señaló el director. Stiller no tiene previsto volver a la gran pantalla pese a que afirmó Ambos actores presentaron su nueva serie de televisión , que dirige el propio Stiller y protagoniza Adam Scott. Encarna a un hombre que sufre el fallecimiento de su mujer y busca en un trabajo la evasión para mitigar su pérdida, dentro de un proyecto experimental que testa su propia empresa. "No diría que es ciencia ficción, pienso que es una comedia laboral", señaló el director. Stiller no tiene previsto volver a la gran pantalla pese a que afirmó en su día que era un fan del trabajo . “No me he jubilado tampoco como actor, pero llevo años sin encontrar un proyecto que me atraiga”, indicó.

Ben Stiller confesó quién es el verdadero guionista de su último trabajo. “La escribió un repartidor, era un guionista profesional, pero no se dedicaba a ello y ha sido maravilloso haberle dado esta oportunidad”, contó.