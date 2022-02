Antonio Resines reapareció en El Hormiguero, después de haber pasado 48 días en la UCI. Una videollamada de cinco minutos con Pablo Motos que fue realmente emotiva y que comenzó con el presentador recordando cómo comenzó todo: "Al día siguiente de estar, me mandaste un mensaje y dijiste 'cuidaos, que he dado positivo'". . Una videollamada de cinco minutos con Pablo Motos que fue realmente emotiva y que comenzó con el presentador recordando"Al día siguiente de estar, me mandaste un mensaje y dijiste 'cuidaos, que he dado positivo'".

El actor de Torrelavega hizo un recorrido desde que dio positivo: "Empecé con un poco de fiebre y al día siguiente, me hice PCR y dio positivo. Luego fue una semana de debacle hasta el 22-23. Me recuerdo tosiendo, muy mal... Y de repente, me llevaron al hospital y ya no me acuerdo de nada más."

Ante un público que ha estado pendiente en todo momento por la salud de Resines, el que fuera presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias confesaba que pensaba que habían pasado cinco días y se mostró asombrado al despertar el "veintitantos" de enero.

Hubo tiempo para la reivindicación: "Hay que apoyar la sanidad pública como sea". Un mensaje que se llevó una sonora ovación del público que se encontraba en el plató de El Hormiguero. Y también hubo un lapso para recordar la gravedad del coronavirus: "Cuando entré en la UCI, había 97 personas y nos hemos salvado 80". Pablo Motos, queriendo relajar tensiones, comentó con tono jocoso: "Has adelgazado, que tampoco te venía mal".

Un comentario que Resines encajó con humor y tras el cual continuó, sin perder el foco principal: "Tengo una atrofia del 80%. Ando mal, con ayuda de andador" pero siempre dejando lugar al positivismo: "Me recuperaré, pero es algo lento y complicado".