Ainhoa Arteta, en El Hormiguero: "Casi me muero; yo no me enteré hasta mucho después"

Ainhoa ha reaparecido en El Hormiguero, emocionando a los espectadores. Después de haber pasado un año complicado por su separación de su cuarto marido y varias complicaciones de salud por la covid que derivaron en la amputación de parte del dedo índice de la mano derecha y un dedo del pie derecho,

el público la recibió con una sonora ovación y es que, tal y como confesó en otras ocasiones o como contaron sus compañeras Emma García o Tras entrar en plató,y es que, tal y como confesó en otras ocasiones o como contaron sus compañeras Emma García o Ana Rosa Quintana , Arteta estuvo cerca de morir: "Casi me muero; yo no me enteré hasta mucho después". Sólo recuerda que un médico le dijo que la iban a intubar: "Después todo se fue a negro".

La indujeron el coma durante casi una semana e intentaron todo tipo de antibióticos pero no le hacían efecto: "Además era alérgica a la penicilina", confesaba la vasca la pasada noche ante un Pablo Motos que escuchaba atento.

Sobre su experiencia cercana a la muerte, comenta que no vio la luz del túnel pero sí que había mucha luz: "Me veía suspendida, era silencio total; no lo soñé, lo viví".

En cuanto a su recuperación y la pérdida de parte de sus falanges, la artista confesaba que sí que sentía lo que llaman el 'dolor fantasma': "Ayer me dolía la punta del dedo, me lo miraba y decía: 'pero si no tengo punta'". Ahora, Arteta acude a la unidad del dolor para sobrellevarlo.

La cantante quiso finalizar con un mensaje positivo: "La única forma de salir es con fuerza mental (...) Mi vida tiene que continuar".