La familia de 'OT' llora a Alex Casademunt

Actualizada 04/03/2021 a las 09:28

La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales. El cantante Alex Casademunt, participante de la primera generación de 'Operación Triunfo', fallecía en un accidente de coche en Mataró, donde residía. Su compañera Natalia se enteró precisamente por las redes y rogó que alguien le desmintiera el fatídico suceso. Pero no pudo ser. El cantante había perdido la vida con apenas 39 años. La familia de 'OT 1' despertó conmocionada en medio de un torbellino de llamadas, mensajes, incredulidad y dolor.

Un aluvión de condolencias llegó por parte de los que fueron sus compañeros en el conocidísimo concurso de talentos que le llevó a la fama, junto a otros nombres como el de David Bisbal o Chenoa. El almeriense se mostró incrédulo: "Esta madrugada me desperté para atender como muchas noches a mi hija pequeña y leí uan noticia que me leó el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser", repetía al filo de las seis de la mañana. Horas después se le vio en la calle y, sin poder contener las lágrimas, dedicó unas palabras a su amigo, con un especial recuerdo para su hija, que ha quedado huérfana de padre con tres años. Casademunt tuvo a Bruna, en 2018, junto a Laia. La pareja no duró mucho pero sí mantenía una relación cordial por su hija, con la que guardaba gran parecido, con el cabello rubio y el mismo brillo en los ojos.

La directora de la academia de 'Operación Triunfo', Noemí Galera, recordó el momento en que se conocieron: "Te presentaste al casting con tu tatuaje en el cuello, tu desparpajo y tu sonrisa pícara y nos enamoraste. Así te quiero recordar. Lleva tu alegría allí donde vayas".

Efectivamente, si algo caracterizaba a Casademunt era su permanente sonrisa y personalidad entusiasta. Algo que han destacado todos los que le conocieron, desde Marta López, quien lloraba desconsolada al dar comienzo el programa 'Sálvame' en el que colabora, hasta la que fuera su pareja durante cuatro años, la cantante Merche.

Su compañera de 'OT' Verónica destacó que "ha vivido como ha querido, intensamente cada día" y aseguró que "es la persona que más me ha hecho reír". Carlos Lozano, conductor de cada una de las galas de aquella mítica edición de 'Operación Triunfo' destacaba que "somos una gran familia". "Ha tenido toda la fama del mundo y eso no le ha cambiado. Es como si se hubiera ido un familiar", aseguró.

Y precisamente, como la familia que eran, se vio a Chenoa, a Natalia, a David Bustamante y a Manu Tenorio coger juntos el AVE para dirigirse a Barcelona a despedir a su tan querido amigo. Sin apenas poder articular palabra, Natalia y Chenoa llegaron a la estación donde aseguron a los periodistas estar absolutamente "destrozadas". Durante todo el día se sucedieron palabras de recuerdo y condolencias en los medios de comunicación dirigidas a sus familiares. Llamaba la atención cómo todos seguían hablando de él en presente sin poder asimilar el dolor de su pérdida. Una pérdida que deja una familia rota. El primero en llegar al tanatorio fue su hermano, Joan Casademunt que aun así dedicó unas palabras de agradecimiento a los medios de comunicación por su pésame. Su padre, Juan, su madre, Rosa, y su hermana, Cristina, también acudieron y se abrazaron a las puertas del recinto al que también llegó la madre de su hija Bruna. A lo largo de su carrera, el cantante combinó la música y la televisión, siempre con la misma entrega y energía. Formó parte del grupo Fórmula Abierta junto a los también concursantes Geno, Javián y Mireia con quienes publicó el éxito 'Te quiero más'. Otro de sus más importantes triunfos musicales lo protagonizó junto a David Bustamante, con 'Dos hombres y un destino', recientemente reeditada por el asturiano. Ambos eran íntimos amigos, tanto es así que Bustamante se dirige a él como "hermano". Sus más allegados también recordaban la especial relación que le unía a Javián, del que decían, no encontraba consuelo tras conocer la noticia.

FAMA DE ROMPECORAZONES

El artista siempre tuvo fama de rompecorazones y entre sus conquistas, además de Laia y de la cantante Merche, que llegó a tatuarse su inicial, se barajó el nombre de la modelo Noelia López. Años después de salir de la academia, en 2016, él mismo reconoció que durante la gira que hicieron al terminar el programa, nació una bonita relación con su compañera Verónica, algo que mantuvieron en secreto. A partir de 2003 compaginó su carrera como cantante con la de presentador de 'Los Lunnis' y también participó en otros programas de televisión como 'Crónicas Marcianas' o 'Mira quien baila'. Casademunt había desarrollado también parte de su carrera en musicales como 'Mamma Mia' o 'El otro lado de la cama'.