Muere en accidente de moto el cantante Álex Casademunt, exconcursante de OT

El cantante Álex Casademunt, concursante de la primera edición de Operación Triunfo (OT), ha fallecido a los 39 años de edad tras sufrir a última hora del martes un accidente de tráfico en Mataró (Barcelona), donde residía actualmente.



El fallecimiento de Casademunt ha sido confirmado esta madrugada por su agencia de representación Telegenia, que en un mensaje en Twitter ha señalado: "Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz".



Nacido en Vilassar de Mar (Barcelona) el 30 de junio de 1981, Alejandro Casademunt González ejercía de técnico de electrodomésticos cuando, tras ver un anuncio, se apuntó a la primera edición del concurso de Operación Triunfo, emitido entre 2001 y 2002 con gran éxito por Televisión Española, y en el que quedó en décimo lugar.



En este popular concurso de talentos coincidió con otros artistas como Chenoa, Rosa López, David Bisbal, Natalia Rodríguez o David Bustamante, con quien grabó el popular tema 'Dos hombres y un destino'.



Al finalizar el concurso formó parte del grupo Fórmula Abierta, junto a los también concursantes Geno, Javián y Mireia, que publicaron el disco 'Aún hay más', que incluía el hit "Te quiero más".

Tras la confirmación del fallecimiento de Alex Casademunt, las reacciones por parte de sus compañeros y amigos de Operación Triunfo no han tardado en llegar. Natalia o Alejandro Parreño eran los primeros que reaccionaban de madrugada con incredulidad en sus perfiles de redes sociales preguntando si ese rumor era cierto o era un bulo, sin embargo, horas después la propia agencia de representación de Álex confirmaba el terrible desenlace.

A primera hora de este miércoles, han comenzado a sucederse las reacciones de tristeza y dolor. David Bisbal, Chenoa o Verónica han sido algunos de los extriunfitos que han transmitido a través de sus redes sociales cómo se sienten:

Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad. — davidbisbal (@davidbisbal) March 3, 2021

Por su parte, Chenoa, en su perfil de instagram, ha compartido con sus seguidore el apelativo cariñoso con el que se dirigía a su amigo ya fallecido y ha recordado con enorme cariño la etapa que compartieron en Operación Triunfo.

Tampoco ha faltado el mensaje de David Bustamante, que fue uno de sus mejores amigos, aunque últimamente, con el lanzamiento del último trabajo del cantante cántabro hubo un malentendido entre ellos. Pero parece que ese problema se había solucionado ya y ambos cantantes tenían planes de futuro juntos.

Sus compañeras Gisela y Vero, con quien le unió una relación muy especial, también han recordado a su amigo y los momentos junto a él:

En 2003 decidió iniciar una carrera en solitario y ese mismo año lanzó el álbum 'Inquietudes', con 14 temas, entre ellos "Jugándome la vida entera", que llegó a los primeros puestos de las listas de éxito españolas.



A partir de ese año empezó a presentar y participar en programas de televisión, como 'Los Lunnis' y '¡Mira quién baila!', de TVE, o 'Crónicas marcianas', de Tele 5, y a actuar en series televisivas como 'La sopa boba', de Antena 3, junto a Lolita Flores o María Barranco.



En 2006 presentó el concurso 'Cantamania' en TV3 junto a la cantante Roser, y volvió a la academia de OT para presentar el programa "El chat de Operación Triunfo”, en su quinta edición, para entrar a formar parte al año siguiente del equipo de 'El programa de Ana Rosa', en Telecinco, donde ejercía de comentarista televisivo.



En septiembre de 2010 se incorporó al elenco del musical 'Mamma Mía', en el papel de Sky, que en ese momento se representaba en el Teatro Coliseum de Madrid.



Tras participar en diversos programas y concursos televisivos, en 2013 lanzó el sencillo 'Sé' junto a su hermano Joan Casademunt, con quien presentaría al año siguiente 'Me haces sentir'.

A partir de 2016 colaboró en el programa "Hora punta", presentado por Javier Cárdenas en La 1, y en 2016 volvió a los escenarios de la mano de Fórmula Abierta, que formaban en esta segunda época él mismo, Javián y Tessa Bodi.



Recientemente, Álex Casademunt había sido padre de una niña.

