El cargo oculto de Cristina Pedroche en el que radica el éxito de Dabiz Muñoz

Poco se sabe, hasta ahora, del importante papel que la popular presentadora de televisión desempeña en la gestión de los restaurantes del Grupo XO. Un rol que va mucho más allá de la degustación de nuevos platos, de su función de pinche en las recetas de Instagram o del apoyo emocional.

Especialmente desde los tres últimos años, Cristina Pedroche tiene un papel fundamental dentro de la empresa, dado que es la presidenta. Ella, junto con Pedro Pablo Casado, el consejero delegado, dan la visión empresarial. Cristina estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Rey Juan Carlos y aunque nunca antes había gestionado un negocio de hostelería, complementa con su formación el talento creativo de su marido.

"Ahora mismo se dedica un 60% al mundo XO y un 40% a la televisión", señala el chef sobre la periodista, en una entrevista para la SER.

Aunque les hemos visto durante años asistiendo como pareja a momentos clave del sector de la gastronomía, como las galas de la Guía Michelin, la importancia de Cristina Pedroche en la gestión del negocio apenas se había reflejado en los medios, desgraciadamente.

Alberto Chicote, que comparte el restaurante 'Omeraki' con Inmaculada Núñez, su mujer, del que es directora.

Cristina Pedroche, como el propio Dabiz Muñoz asegura, es determinante en la validación de los nuevos platos de 'Diverxo', 'Streetxo' o 'El Goxo', los restaurantes de la marca.

Su influencia se nota tanto en los pequeños detalles, como la decoración, como en cuestiones más profundas, como la actitud del cocinero madrileño con su plantilla, las relaciones que mantiene el Grupo XO (en el que trabajan 220 personas) con la prensa o las cuentas.

Dabiz Muñoz también ha identificado el que considera el mayor logro de Cristina Pedroche, conseguir que este se centre en la creatividad en la cocina, aquello donde destaca, para hacerlo con felicidad y disfrute, delegando la gestión en manos de especialistas con formación en el sector, rompiendo el mito del tormento empresarial para conseguir éxito. Así lo confirma el chef para la entrevista que concedió a cadena SER ayer:

"Ahora todo está mejor gestionado, el restaurante funciona mejor que nunca y se come mejor que nunca. A veces me siento en las reuniones de la oficina y no digo nada. Escucho, me encanta lo que cuentan, les digo que sí... y ya hemos terminado", explica el chef. "Contratar a las 14 personas que trabajan ahí es lo mejor que he hecho en los últimos años. Trabajamos en equipo y somos imparables. Brillamos más que nunca porque tenemos más gente con talento que nunca".

El resultado salta a la vista: en el último año 'Diverxo' ha escalado 55 puestos en la lista 50 Best y el cocinero ha sido reconocido como The Best Chef.

Dabiz Muñoz también explica que el Grupo donde trabaja la pareja está creciendo con un modelo empresarial totalmente diferente al que predomina en la hostelería. "Este sector tiene que reinventarse y cambiar las reglas no escritas que lo han regido durante décadas. El futuro pasa por la profesionalización y la digitalización", asegura.