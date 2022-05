El 'acuerdo' matrimonial de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz

Jennifer López y Ben Affleck se han dado una segunda oportunidad y van muy en serio. Preparan su enlace pero, antes de que se produzca, parece que los abogados de la cantante y actriz se encuentran inmersos en la redacción de un contrato prenupcial. Según ha trascendido, entre las cláusulas que figurarán se encuentra la que indica que Ben Affleck tendrá la obligación de practicar sexo con su esposa cuatro veces a la semana.

Dabid Muñoz, un peculiar acuerdo antes de su matrimonio. A raíz de esta noticia, Cristina Pedroche confesó en 'Zapeando' que ella también puso a su marido, el chef, un peculiar acuerdo antes de su matrimonio.

La colaboradora desveló que el pacto no es otro que su marido le haga la cena "una o dos veces" a la semana. "Dabiz es cocinero pero, cuando llega a casa, no le apetece cocinar", explicó Cristina Pedroche, que también comentó que ella "no cocina nada".

La pareja está a punto de cumplir siete años de matrimonio y se muestra tan unida como siempre. Respecto a la 'cláusula' de Jennifer López y Ben Affleck, la presentadora avanzó que un pacto así no tiene cabida en su relación. "Para eso no necesitamos acuerdo", confesó divertida.