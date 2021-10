Primeras palabras de Marta Riesco sobre su relación con Antonio David Flores: "No soy un personaje público"

Es una de las protagonistas de la crónica social de la última semana y por fin se ha pronunciado. Desde que a mediados de semana una conocida revista publicara la noticia de la supuesta ruptura entre Olga Moreno y Antonio David Flores, el nombre de una mujer, la tercera en discordia, ha saltado al primer plano de la actualidad rosa.

María Patiño, donde por primera vez un espacio de Marta Riesco, reportera de 'El programa de Ana Rosa'. Tras varios días de especulaciones, pese a que la identidad de esta mujer era un secreto a voces, el pasado sábado por fin un programa de Telecinco se atrevía a ponerle nombre y apellidos al supuesto nuevo interés amoroso del ex de Rocío Carrasco. Fue en 'Socialité', presentado por, donde por primera vez un espacio de Mediaset apuntaba un nombre:

¿Quién es Marta Riesco, la supuesta nueva pareja del colaborador de televisión? , se preguntaban muchos a finales de la semana pasada. Pues bien, al margen de su carrera y de los datos que se conocen, ha sido la propia reportera la que ha salido al paso de los rumores y se ha pronunciado por primera vez este lunes en 'El programa de Ana Rosa'.

"LLevo diez años ejerciendo el periodismo y amo mi profesión (...), y todo esto ha quedado lamentablemente en un segundo plano (...). No soy un personaje público, no quiero entrar en temas personales, si entro me acusarán de que lo digo y, si no, de que callo", ha dicho Marta Riesco en un comunicado que ha leído la presentadora Ana Rosa Quintana.

"Mi sueño era trabajar en 'El programa de Ana Rosa' y lo he cumplido. Gracias a Dios, tengo el apoyo de todos mis compañeros del programa. Os pido poder seguir ejerciendo mi profesión con libertad y sin presiones", ha concluido en su comunicado.

"Gracias a ti, al programa y a mis compañeros", ha declarado la reportera a continuación, durante una conexión en directo desde Sevilla, en las inmediaciones de la casa de Kiko Rivera, antes de informar sobre la última hora del clan Pantoja.