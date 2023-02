Unai Laso probará su rodilla derecha el jueves, pero cree que podrá jugar el sábado en el Labrit

La rodilla derecha de Unai Laso todavía está hinchada tras el golpe que se llevó el sábado en el frontón de Markina. La inflamación ha bajado respecto al domingo, pero le molesta a la hora de correr. El campeón manomanista se hizo ayer una resonancia magnética para descartar cualquier lesión grave. Su idea es jugar el sábado en el frontón Labrit un partido determinante en sus intereses por conseguir un buen puesto de cara a los play off, tras el golpe que se llevó el sábado en el frontón de Markina. La inflamación ha bajado respecto al domingo, pero le molesta a la hora de correr.Su idea esun partido determinante en sus intereses por conseguir un buen puesto de cara a los play off, contra Peio Etxeberria-Rezusta. El miércoles asistirá a la elección de material y el jueves quiere hacer una prueba para ver cómo responde la rodilla. Y a partir de ahí, decidir. Pero su intención es jugar.

“El problema no fue el golpe contra el murete. El daño me lo hice antes. Cuando Elordi echo la dos paredes yo fui hacia la contracancha y me tiré de rodillas para intentar llevarla, ahí es cuando noté el golpe en la rodilla derecha”, explicaba ayer el campeón manomanista. “Luego ya me fui hacia el murete y me di contra él, pero el daño me lo hice al tirarme de rodillas”.

Laso fue examinado por el doctor Simón -el responsable médico de Baiko- en los vestuarios del frontón, y pudo terminar el partido aunque con algunas molestias.

A PARTIR DE AHORA, RODILLERAS

El delantero de Baiko pasó el domingo de recuperación, ayer el hinchazón ya había disminuido de tamaño. El pelotari podía andar “con normalidad” y también hacer trabajo físico, pero sin correr ni forzar la rodilla. Laso confía que con el paso de los días el golpe mejore sustancialmente.

“Ya llevo unos cuantos golpes en las rodillas, y casi siempre es en el mismo sitio por la forma que tengo de tirarme”, comentaba ayer el pelotari. “Normalmente no suelo llevar rodilleras, pero a partir de ahora me pondré para proteger mejor las rodillas y evitar hacerme daño”.

A Unai Laso le esperan dos jornadas de fin de primera fase exigentes. El sábado juegan contra Peio Etxeberria y Rezusta en el Labrit. En la jornada final, el día 26, contra Ezkurdia-Martija en el Astelena.

Urrutikoetxea e Imaz siguen de baja

Baiko va a afrontar la penúltima jornada de la liguilla del Parejas en condiciones de inferioridad. A la espera de cómo evolucione la rodilla de Unai Laso, la promotora vizcaína sigue sin poder contar con Mikel Urrutikoetxea, afectado por un golpe en su hombro izquierdo, y de Ander Imaz, que sigue teniendo la derecha en malas condiciones. Baiko repetirá con los mismos suplentes de hace una semana. Iker Larrazabal será quien remplace a Mikel Urrutikoetxea. El alavés cumplió muy bien en su primer partido. Mostró desparpajo, atrevimiento y la pelota le salió con velocidad de la zurda.

El navarro Iosu Eskiroz volverá a sustituir a Imaz por segunda semana consecutiva. Antes ya había actuado como suplente de Jon Mariezkurrena. Ha sumado dos victorias y dos derrotas.

Laso-Imaz son cuartos con seis puntos. Les queda jugar contra Etxeberria-Rezusta y cierran contra Ezkurdeia-Martija.

Urrutikeotxea-Albisu son terceros con seis puntos. Les queda jugar contra Elordi-Zabaleta esta semana y contra Altuna-Tolosa en la jornada final.