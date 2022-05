El único gran amor

José Ángel Rodríguez Ledesma ( Cuando acabó 2021, Cabanillas , 18 de abril de 1977), más conocido como Txelis, tenía clara una cosa: conquistaría su último campeonato navarro de cesta punta y se retiraría. “Ya valía”, asumió entonces. Había llegado el momento de poner fin a más de tres décadas como puntista en activo, habiendo ganado todos los títulos a su alcance y convirtiéndose en uno de los mejores embajadores de la especialidad dentro de la escena vasco-navarra y allende los mares.

Un final que culminó el pasado 23 de abril, rodeado del cariño de los suyos, pero condicionado por una artrosis en su pierna izquierda cada vez más frecuente. “Hace 12 años me rompí el ligamento cruzado del menisco y desde entonces he tenido problemas, cuando no ha sido una rotura de fibras ha sido otra cosa. Después de tantos años de aquella operación tengo una artrosis de grado cuatro que no tiene solución. Llevo así los últimos dos años, con miedo. Ya no me deja jugar como antes”, cuenta el navarro, “Si no fuese por la rodilla podía haber competido un par de años más. Ganas no me faltan pero la lesión ha sido la que poco a poco me las ha quitado”. Pese a ello, Txelis ha quemado todas las etapas que le ha brindado el deporte que le fascinó con nueve años, cuando un grupo de puntistas provenientes de Zaragoza se presentaron en Cabanillas en busca de un frontón, entre ellos quien fue su primer entrenador Patxi Rodríguez. “Me atrapó la espectacularidad de este deporte”, recuerda, “Y desde entonces el frontón ha sido mi vida”.

PIONERO

A principios de 1997 Txelis hizo historia al convertirse en el primer pelotari de Cabanillas que daba el salto al profesionalismo de la mano de Eusko Basque. “Tuve la suerte de debutar en los frontones de Durango, Markina o Gernika… y al año siguiente llegó la oportunidad de cruzar el charco. Con 19 años, cuando ya has alcanzado el máximo nivel en el campo aficionado, tu sueño es dar un paso más, dar el salto al profesionalismo, viajar a Estados Unidos y cumplir con el sueño americano”, explica.

Durante cuatro campañas, este navarro compitió con las grades figuras de la modalidad, como Ricky Lasa, Zabala, Urkidi, Goizarri o Lander, en los enclaves norteños de Newport (Rhode Island) y Milford (Connecticut), y brevemente en la calurosa Orlando (Florida). “Desde que cerraron la actividad en Milford y hasta que me contrataron en Orlando pasaron cuatro meses en los que sólo pensaba en volverme a casa. Aquel último año no fui con la motivación suficiente”, reconoce desencantado. Decidió alejarse un tiempo del frontón y desconectar.

PATRIMONIO HUMANO

Sin embargo, en su Cabanillas natal, una localidad ribera que actualmente cuenta con alrededor de 1.330 habitantes, encontró la felicidad. “Tuve la gran suerte de coincidir con Israel Asiáin, diez años menor que yo. Él representaba el zaguero que empezaba a sobresalir por su talento e ilusión y yo aportaba la experiencia y la veteranía del puntista recién llegado de América”, detalla. Juntos formaron el tándem perfecto y situaron al club Jai Alai de Cabanillas en lo más alto de los podios nacionales e internacionales.

“A veces no se da el mérito a lo que nosotros y muchos otros compañeros hemos hecho en Cabanillas con la cesta punta”, reivindica orgulloso, “ Estamos aquí aislados, como quien dice, y para competir a un mayor nivel tenemos que hacerlo contra clubs de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Iparralde… Nosotros somos los que estamos a dos horas y media o tres horas de todos ellos. Nos hemos sacrificado por este deporte a base de muchos kilómetros y muchas horas, también nuestros padres y toda la gente del club, para que esto siguiese adelante”.

Txelis se aparta ahora de la competición pero para nada se desliga de un club donde seguirá transmitiendo su amor por la cesta a los más de cincuenta pelotaris con los que cuenta la entidad ribera.