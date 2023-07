La revolución francesa de François Beoringyan

Larrabide, campo de fútbol. 4 de julio. Cuatro jóvenes lucen camisetas diferentes. Uno de ellos, de la selección de Argentina. Otro, de la Mutilvera. Un tercero, luce una elástica negra del Andorra. El cuatro va lleva una azul de una marca deportiva. Son, en este orden, el delantero de Osasuna Carlos Lumbreras, que desde este lunes 10 de julio sube del juvenil al Promesas; Javier Lizarraga, central canterano rojillo que ahora milita en el Antequera; Robert Navarro, jugador catalán de la Real Sociedad y de origen navarro que ha ido adquiriendo protagonismo en un club con tintes europeos. Con ellos está el entrenador francés del Grupompleo François Beoringyan. ¿Por qué? Cuatro jóvenes lucen camisetas diferentes. Uno de ellos, de la selección de Argentina. Otro, de la. Un tercero, luce una elástica negra del Andorra. El cuatro va lleva una azul de una marca deportiva. Son, en este orden, el delantero de Osasuna, que desde este lunes 10 de julio sube del juvenil al, central canterano rojillo que ahora milita en el Antequera; Pablo Ibáñez , una de las sensaciones de la pasada temporada en el primer equipo y que hoy arranca con pleno derecho a las órdenes de Jagoba Arrasate ; yque ha ido adquiriendo protagonismo en un club con tintes europeos. Con ellos está el entrenador francés del Grupompleo¿Por qué?

Uno de los mejores técnicos de atletismo del país, nacido en Chad, educado en Francia y vecino de Pamplona desde 2002, ha hecho su incursión con éxito en el mundo del fútbol y, paso a paso, acumula ya una nómina de jugadores que requieren sus servicios. Y los cuatro jóvenes, que han acudido a perfilar su pretemporada con sus clubes, son un claro ejemplo de lo que está ocurriendo.

Cuando Beoringyan terminó la carrera de INEF en París, se especializó en atletismo y realizó un máster de preparación física. Su sueño, aunque sus prácticas fueron en un club de rugby, deporte rey en Francia, era acabar dedicándose al fútbol. Le ha costado, lo intentó sin éxito en Osasuna, pero desde hace un tiempo, las cosas se le dan de cara. “Ha sido un largo viaje, pero es lo que quería cuando me puse a estudiar. Cuando llegué a Pamplona, tuve que empezar desde cero. Fui a Tajonar y hablé con Javier Aguirre para hacer prácticas, me dijo que sí, pero el director deportivo de la época -Ángel Martín González- me comentó que no era un puesto que se estuviera planteando la directiva”, recuerda.

El atletismo ha sido “un escaparate” y los buenos resultados han hecho que los futbolistas se fijen en él. “La primera persona que me dio la alternativa fue Jose Vilariño, que había sido fisio en Osasuna y trataba a bastantes jugadores”. Los primeros “conocidos” en llegar a sus manos fueron Valdo y Carlos Cuéllar, que estaban al final de su trayectoria. “Estaba con ellos en pretemporada y el parón de Navidad, con el objetivo de hacer durar su carrera”, algo que ambos han conseguido.

LA LARGA CONEXIÓN CON ROBERT NAVARRO

irati aizpurua

Robert Navarro Muñoz. Era hijo del pamplonés Roberto Navarro Juárez, que jugó en Osasuna Promesas (1987-91) antes de viajar a Cataluña a continuar su carrera. Robert nació en Barcelona y se mudó a Pamplona para integrarse en la cantera rojilla. Su calidad despertó la atención delEl chaval empezó a venir en vacaciones de verano y Navidad y cada vez que lo veíamos daba un salto de calidad bastante importante. Desde entonces, han confiado en mí y es muy bonito porque ahora está en la Real, es profesional y sigue trabajando conmigo”, resume orgulloso François. El punto de inflexión se produjo cuando llegó a sus manos un chaval de 14 años,que jugó en Osasuna Promesas (1987-91) antes de viajar a Cataluña a continuar su carrera. Robert nació en Barcelona y se mudó a Pamplona para integrarse en la cantera rojilla. Su calidad despertó la atención del FC Barcelona y con 11 años se fue a La Masía. Cuando Robert y su padre llaman a la puerta de Beoringyan, su propósito era claro. “Roberto era amigo del padre de Miren Bartolomé (pertiguista navarra) y necesitaba un entrenador para mejorar la velocidad.Desde entonces, han confiado en mí y es muy bonito porque ahora está en la Real, es profesional y sigue trabajando conmigo”, resume orgulloso François.

Al observar el éxito de su trabajo con el jugador de la Real Sociedad , la fórmula se ha repetido. “Se ponen en contacto muchos padres de jugadores que quieren que haga lo mismo que Robert Navarro”, apunta Beoringyan.

Fue el inicio de una larga lista de futbolistas que se han pasado por las manos expertas de este fabricante de estrellas del atletismo, que ha saltado a la fama internacional por el vallista Asier Martínez , pero que lleva más de dos décadas en Pamplona mejorando el rendimiento de decenas de velocistas y saltadores.

TORRES, ABDE, ARIDANE... Y PABLO IBÁÑEZ

La pasada temporada, pasaron por Larrabide, centro de operaciones del técnico nacido en Chad, jugadores de Osasuna como Roberto Torres , hasta que se marchó a Irán, y en un periodo de tiempo más corto, Aridane Abde , justo antes de marcharse al Mundial de Catar. Pero ha sido un futbolista rojillo el que comenzó hace un año y continúa complementando la preparación que recibe en el club con la específica de François Beoringyan: Pablo Ibáñez, el autor del gol que metió a Osasuna en la final de Copa. Si antes estaba mal visto que los jugadores acudieran a profesionales externos para mejorar sus prestaciones, ahora es algo totalmente habitual y la mayoría de ellos comparte en sus redes sociales el trabajo extra que Fran realiza con ellos y que repercute en beneficio tanto del futbolista como del propio equipo.

El nexo de unión entre Pablo Ibáñez y el entrenador francés fue otro jugador de la cantera rojilla, el también valtierrano Dani Santafé (que después ha militado en el Asteras Tripoli griego). “Pablo era amigo de Dani y me dijo que le gustaría entrenar conmigo. El representante de Santafé, en paralelo, llevaba a varios jugadores del Promesas y también se unieron. Poco a poco, me he hecho con un hueco. Cada jugador que ha pasado por mis manos, y lo digo con humildad, ha mejorado en la parcela física. En el caso de Pablo, subió del Promesas, hizo la pretemporada, marcó goles y aguantó un volumen de juego. Es algo que llama la atención. Los jugadores han hablado entre ellos y empezó la avalancha”, dice Fran.

FÚTBOL Y ATLETISMO

Beoringyan madruga y a las 7 ya está trabajando con deportistas de toda índole, también particulares que se adaptan a sus horarios, porque su ocupación más extensa y a la que dedica más tiempo es a su grupo de atletas, el Swan Team (el técnico es también disc-jockey y su apodo es Swan), a los que prepara mañana y tarde en Larrabide.

Beoringyan considera que el mejor periodo para preparar a los futbolistas es la pretemporada o los periodos de vacaciones. “Con los atletas es más difícil, porque sus objetivos son a cuatro o seis meses, para los que tienen que llegar a un pico de forma concreto en el momento preciso y el margen de error es mínimo, y los parámetros físicos de un atleta de élite son mucho mayores, aunque a veces se haga la comparación. En los futbolistas entran muchos más parámetros que el físico: táctico, técnico... No tiene nada que ver”, explica.

El galo asegura que disfruta tanto con los atletas como con los futbolistas, aunque la influencia de su trabajo es más directa en el atleta. “El jugador puede estar bien preparado pero si luego no juega...”.

El trato personal es el mismo se trate de un atleta que quiere superar su marca o una figura del fútbol. “No sé trabajar de otra manera. Si no me apeteciera estar con un deportista porque su nivel es teóricamente menor, tendría la sensación de perder el tiempo. Lo más complicado es conseguir buenos resultados con los que lo tienen más difícil. Por ejemplo, Izaskun Turrillas, sin ser súper alta, podrá decir cuando se retire que fue la segunda mejor saltadora de altura de la historia en Navarra. Y su mérito es mucho mayor”.

Los futbolistas acuden a él porque “están buscando algo”. “Están muy solicitados, todo el mundo les propone algo, pero son ellos los que se ponen en contacto conmigo”, aclara Beoringyan.

Aunque tiene para elegir, el técnico se queda con el caso más anónimo de Paula Suárez, joven jugadora de baloncesto que ha conseguido hacer una carrera en Estados Unidos. También le han llamado de equipos como el Mutilbasket femenino o la Federación Española de Rugby, que la pasada semana le ofreció trabajar en la preparación de la selección.

La diferencia de edad marca el enfoque de la preparación del deportista. “Los más mayores tienen más vicios, tanto buenos como malos, de lo que les han enseñado. Hay algunos jugadores que vienen me dicen que son más lentos, que son diésel. Pero cuando son chavales, la primera selección que se hace es física. El balón más o menos lo manejan todos, pero los que pasan el corte son los más rápidos, los más fuertes. Me cuesta creer que un futbolista sea lento, pero si no trabaja lo que hay trabajar y sus conceptos de carrera son equivocados, un jugador mayor tendrá menor rendimiento. Pero hay jugadores como Sergio Ramos o Lewandowski que demuestran que no es cuestión de edad. Los jugadores jóvenes tienen menos vicios y es más fácil trabajar, pero por ejemplo Roberto Torres es muy coordinado y lo pillaba enseguida”, recuerda sobre su experiencia con el de Arre.

EMPIEZA LA PRETEMPORADA

Los jugadores han regresado de sus vacaciones y se han puesto de nuevo a las órdenes de Beoringyan antes de unirse al trabajo de club. “Estos días estamos preparándoles en unos parámetros para que estén bien para la pretemporada con sus equipos y luego durante la temporada. No sé si es casualidad, pero los jugadores que entrenan conmigo no suelen tener problemas de lesiones. Es algo que llama muchísimo la atención”, reflexiona.

Aficionado al fútbol y fanático del Paris Saint Germain, de David Ginola o George Weah, soñó con el título en el último Mundial de Francia, que perdió la final ante Argentina. No pudo trabajar mucho tiempo con Abde, pero de él asegura que por sus espectaculares condiciones físicas, lo ficharía para el atletismo, “como velocista”.

No obstante, ha sido el triunfo internacional de Asier Martínez el que le ha dado el espaldarazo. “Gracias a él saben quién soy, me reconocen por la calle e incluso me invitan a una cerveza. Pero llevo aquí más de 20 años y ha sido mucho trabajo y sacrificio. Estoy cumpliendo el sueño de cualquier entrenador. Ahora soy más conocido, pero llevo muchos años haciendo lo mismo”.

Y dicho esto, termina el trabajo con el cuarteto de futbolistas y se encamina hacia la pista de atletismo contigua, donde le esperan algunos de los mejores atletas del panorama nacional, como Iker Alfonso, Nerea Bermejo, Laila Lacuey, Eugenio Cámara o Izaskun Turrillas. Todos forman parte de la revolución de François Beoringyan.