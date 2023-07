Tajonar ficha a 41 talentos

Tajonar hace balance de los hitos que ha conseguido, con el impacto de canteranos en el primer equipo y la sensacional campaña del Promesas como puntas del iceberg, y mira al futuro para los retos que tiene por delante. Un total de 41 talentos va a incorporar el fútbol base de 10 equipos, uno más que de costumbre. Son 24 alevines, 9 infantiles, 6 cadetes y 2 juveniles. Una muestra de la captación de edades tempranas y consolidación después. Junio marca un antes y un después en las temporadas futbolísticas. Es momento de renovar las plantillas., con el impacto de canteranos en el primer equipo y la sensacional campaña del Promesas como puntas del iceberg, y mira al futuro para los retos que tiene por delante. Un total dede Osasuna , integrado poruno más que de costumbre. Son 24 alevines, 9 infantiles, 6 cadetes y 2 juveniles.

Ángel Alcalde y De estas y otras muchas cuestiones hablaron este viernes Patxi Puñal , los máximos responsables de Tajonar, que presentaron la tercera fase del Método Tajonar, el programa formativo de cantera que se desarrolla en el club desde 2021. Se establecen siete dimensiones. A la deportiva le secundan la humana, la social, la académica, la psicológica, la de salud y la emocional.

PROYECTO EXTERNO E INTERNO

Tras una fase en la que se puso el foco en la atención personalizada y la figura de los técnicos especialistas, la nueva temporada recobrará la figura de Félix Vergara, que vuelve para asumir el proyecto externo. Alcalde le definió como un auténtico dominador “de esos procesos de identificación, de tecnificación y captación”. Su cometido: especialización en las relaciones con los convenidos e identificación y captación del talento.

Puñal abarcará la parcela interna en su tercer año como responsable técnico. “Quién mejor que él. Han sido dos años potentes de trabajo y lo que queda por delante”, valoró Alcalde. El que fuera capitán rojillo se centrará en el desarrollo de los canteranos, evolución de los equipos, composición de las plantillas y fidelización de los jugadores y familias. “Estoy disfrutando mucho en el puesto y destaco la capacidad de las personas que trabajan en Tajonar”.

NACE UN NUEVO ALEVÍN

Otra de las novedades será la creación de un equipo alevín (9 años) para potenciar la captación de edades tempranas. En esa categoría los entrenamientos pasarán de ser dos semanales a tres.

De los 41 fichajes, hay 6 de Oberena y 6 del Txantrea, convenidos del Athletic, sobre todo de abajo. Hacia arriba, el caudal de llegadas disminuye, hasta el punto de que el División de Honor no tiene jugadores de fuera. “Estamos marcando muchas diferencias sobre el resto por el método de entrenamiento. En fútbol 8 hay fichajes porque no tenemos fútbol pista. Es cierto que hay talentos que están desperdigados y aquí los podemos juntar y arropar”, explicaba Puñal. “Cuando ya llevamos unos años trabajando, la diferencia es grande con uno que no ha trabajado con nosotros. En las etapas de mayores casi no hay fichajes. Con esta forma de trabajar, cada vez habrá menos fichajes en fútbol 11”. La creación de ese alevín impulsará “a los chicos a un contexto más complicado”. “Traes a los mejores chicos de Navarra y ganan fácil”.

Alcalde, director de Tajonar, resaltó que quitando las primeras edades los fichajes sean en su mayoría de convenidos. “El mejor sitio para llegar a Tajonar es desde un club convenido. Los no convenidos pueden saber que alguna etapa de más fichajes obedece a que Osasuna no tiene equipos”.

Se va a dar un salto tecnológico con tres herramientas. Soccer System va a permitir recabar los datos de todos los procesos de trabajo y personal de Tajonar, así como informes detallados. Permitirá realizar un seguimiento individualizado. Con BePro se implementarán cámaras inteligentes y un sistema de análisis de vídeo para todos los equipos. Supondrá un progreso en la labor de los entrenadores especialistas. Por último, se extiende el uso de WIMU, dispositivos GPS que ofrecen datos de rendimiento físico de cada jugador.

LOS HITOS DE LA TEMPORADA

Patxi Puñal enumeró los éxitos de la campaña anterior, comenzando por la irrupción en el primer equipo de Aimar Oroz, Pablo Ibáñez, Diego Moreno e Iker Muñoz, además de Herrando e Iker Benito. “Ya no es solo la aparición, es el nivel y rendimiento que han dado”.

Nombró al Promesas ante la exigencia de la Primera RFEF con un 60% de jugadores de casa y el rendimiento del Subiza, “con el objetivo de ser trampolín entre el División de Honor y el Promesas”.

Puñal resaltó que de casi ningún internacional se haya pasado a cuatro (Asier Bonel, Javier Garín, Iker Lizaso y Anai Morales) y en definitiva, “la mejora notable del nivel medio del jugador de Tajonar. “Así lo demuestran cuando los exponemos en contextos competitivos”, dijo el director técnico, que calificó de “diferencial trabajar personalmente con los chicos”.

La fidelidad de Bonel, que va al juvenil DH

Miguel Flaño, toda una institución en Osasuna, volverá a dirigir al juvenil de División de Honor. No se ha incorporado ningún jugador de fuera para la plantilla, donde sí estará uno de los jugadores que más proyección de la escuela rojilla.

Se trata del delantero internacional Asier Bonel, que con solo 15 años dará el salto. “Viene muy bien, su formación va yendo rápida. Procuramos adelantar los procesos”, apuntaba Patxi Puñal. “Eso no quiere decir que un chico de 15 años que va a jugar en el División de Honor como Asier Bonel sea mejor que Iker Muñoz, que el tercer año de juvenil estaba ahí y ahora está en el primer equipo”.

El punta navarro tiene la ilusión de debutar algún día con Osasuna. “Ha tenido, tiene y tendrá ofertas de otros equipos mientras esté jugando a fútbol. Quiere estar aquí y su familia quiere estar aquí. Aprecian la formación que se les está dando. Están tranquilos y bien. No hay que preocuparse. Si pide, le daremos en lo deportivo todo lo que podamos. Tiene claro que quiere triunfar y debutar en Osasuna y más adelante Dios dirá dónde le lleva el fútbol y la vida”, explicó el director técnico del fútbol base.

La Peña vuelve a ser convenido, Oberena no

La Peña Sport vuelve a ser convenido. La histórica entidad de Tafalla que preside Felipe Palacios, fundada en 1925, cuenta con catorce equipos y 265 fichas. Tras su salida en 2014, había estado vinculada a la Real Sociedad. “Es uno de los clubes de referencia de nuestra Comunidad, pero es también un símbolo de que hemos superado el pasado”, señalaba Luis Sabalza. “Tafalla es una de las ciudades donde más osasunismo se respira y donde más socios tenemos”.

En cambio, las negociaciones que se mantuvieron con Oberena hace unos meses no llegaron a buen puerto tras una oferta que lanzó Osasuna. Parece que seguirá ligado al Athletic. “Osasuna quiere que todos los clubes navarros formen parte de nuestra familia”, declaró Ángel Alcalde. “Puede haber ofertas económicas mayores, pero Osasuna responde con su proyecto”.

OTRO CLUB RIOJANO

Mientras, Osasuna sigue extendiendo sus redes en La Rioja. Junto a la Peña Sport, el último club en unirse como convenido ha sido el DUX Logroño. Dispone de 51 equipos y 754 futbolistas, con presencia en la categoría juvenil de División de Honor.

Puñal y las ofertas por los canteranos

Hace escasas fechas, el Athletic mostró en un documento que ha elaborado informes sobre 84 jugadores de Tajonar. “Que estén otros clubes detrás de tanto jugador, de nuestros alevines e infantiles, quiere decir que trabajamos muy bien en identificación, en tecnificar, en formar”, manifestaba Ángel Alcalde.

Patxi Puñal tomó la palabra. “Nuestra formación es diferencial, saben que sale un jugador de aquí completo. Todos los años hay ofrecimientos a jugadores nuestros. No te creas que a dos, a tres o a seis. Cada vez más. La mayoría se quedan aquí. Suena que se va uno, pero mientras tanto llaman a 15. Vamos a seguir peleando por tener la mejor formación de España. Es cierto que la tentación va a estar ahí, y con dinero lógicamente, pero el que quiera y tenga la oportunidad de estar aquí estará. No juzgaremos al que se vaya. Siempre seré claro y diré que lo mejor para un chico es estar en casa, en su entorno, con una buena formación”.

El de Huarte se refirió al poder de atracción que tiene Tajonar para querer fichar. “Los representantes, que hay más que futbolistas, llaman más a sabiendas que nosotros trabajamos con jugadores de aquí. Me han llamado para ofrecerme jugadores buenos buenos”.