El agradecimiento de Abde a Osasuna

Ez Abde ha dejado huella en El Sadar. Sus interminables cabalgadas, ingeniosas diabluras y esa forma de ser desenfadada han hecho feliz al osasunismo. Un futbolista diferencial que este viernes ha terminado oficialmente su tiempo de cesión en Pamplona. "Me he sentido como en casa y he disfrutado como un niño pequeño", ha dicho el marroquí mientras disputa la Copa África sub 23 con Marruecos.

Osasuna ha dicho adiós tanto a Manu Sánchez como al jugador del Barcelona, ya que al ser 30 de junio termina su vinculación. "¡Cómo nos hemos divertido, Abde!", señalaba en sus perfiles sociales el club junto a un vídeo de sus jugadas decisivas. "Gracias por hacernos disfrutar con tu fútbol", añadía.

Abde, muy agradecido, ha dejado un emotivo mensaje. "Gracias también a mis compañeros y al cuerpo técnico por haberme recibido como uno más en la familia y solo me queda por decir gracias de nuevo. Aquí tenéis a un rojillo más para toda la vida", ha expresado en Instagram Abde ante sus casi 2 millones de seguidores.

Su futuro pasa ahora por el Barcelona de Xavi Hernández o por un traspaso, ya que su caché en el mercado es elevado y los culés podrían obtener ingresos importantes. Tiene cartel en la Premier. Las opciones de que repitiera experiencia en Osasuna pasaban por una cesión que no se contempla.