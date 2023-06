Aridane dice adiós a Osasuna: "Nunca os voy a olvidar"

Osasuna y Aridane han confirmado este viernes que el defensa pone fin a su etapa en Pamplona, donde ha estado seis temporadas, para unirse al Rayo Vallecano. El majorero ha escrito una carta para decir adiós dejando claro que ha echado raíces en Navarra. "Aquí han nacido mis hijos y siempre seré un aficionado más de Osasuna", ha expresado.

"No es fácil escribir esta carta para despedirme de vosotros después de seis maravillosas temporadas a vuestro lado. Juntos hemos conseguido un ascenso a Primera División, y este año, hemos vuelto a vivir una final de Copa del Rey y hemos conseguido, por méritos propios, estar en Europa", ha compartido en sus perfiles sociales.

Aridane termina contrato y no ha aceptado la propuesta de renovación de Osasuna, donde ha terminado siendo pieza importante. "No puedo olvidarme de todos los compañeros de vestuario que he tenido, entrenadores, cuerpos técnicos y trabajadores del club por su trato recibido desde el primer día hasta hoy. De igual modo, gracias siempre a vosotros afición. He disputado más de 150 partidos con vosotros y siempre me habéis mostrado vuestro apoyo y aliento en cada uno de los partidos que he vivido a vuestro lado. Nunca os voy a olvidar", ha comentado en el escrito, en el que ha terminado asegurando que "Pamplona siempre será una ciudad que llevaré en el corazón".