La promesa de Sergio Herrera si Osasuna gana la Copa

Sergio Herrera es una persona que manifiesta sus emociones. Se muestra tal y como es. Su personalidad le hace ser siempre cercano con los aficionados. Ha sido, sin duda, uno de los artífices para que Osasuna se haya metido en la final. En La Cartuja será el titular y en caso de levantar la Copa, tiene algo pensado. Se teñirá el pelo.

Así lo ha contado en los micrófonos de Cope Navarra, que le ha trasladado una pregunta de Santi Cañizares. "Si ganáis ¿te teñirás el pelo y de esa forma estarás absolutamente tarado?", le ha formulado con humor el exguardameta y actual comentarista. "Lo de teñirme es cien por cien seguro. Me da igual cómo hacerlo. Llamar a un peluquero a esas horas es difícil, pero estaré en la celebración con el pelo teñido seguro", ha contestado el de Miranda de Ebro.

Sobre la final, Herrera ha confesado que en días pasado tuvo un mal sueño. "Me levanté de una pesadilla, había fallado en la final y había sido malo. También me pasó el día de San Mamés y salió todo bien. Es un pilotito que tiene mi cabeza de aviso, de alerta. Hay que estar al cien por cien en cada momento y no relajado".