La chuleta en la botella y el carácter de Sergio Herrera

Richard Sanzol lleva seis años trabajando a diario con uno de los mejores especialistas en el país a la hora de afrontar un penalti (esta temporada le paró dos a Benzema en el mismo partido), o una tanda, como sucedió en la eliminatoria contra el Betis. Herrera tiene para los penaltis el compendio de lo que debe ser un buen parador. Físico, técnica, psicología y personalidad. con Sergio Herrera , al que considera comoen el país(esta temporada le paró dos a Benzema en el mismo partido), o una tanda, como sucedió en la eliminatoria contra el Betis. Herrera tiene para los penaltis el compendio de lo que debe ser un buen parador.

“Sergio es de los mejores especialistas de la Liga. Tiene mucha y buena intuición y su envergadura le ayuda mucho. Es grande y los brazos largos le ayudan”, comenta. “Tiene tranquilidad para intuir y sabe cómo retarse con el delantero”.

Sanzol admite que ha trabajado mucho el carácter de duelo que encierra un penalti. “Le digo que piense en él, pero que piense en el delantero que tiene más presión que él, porque tiene que marcar”, explica. “Para un portero parar un penalti roza la perfección, que con esa parada tocas la gloria”.

El día de la eliminatoria contra el Betis a Osasuna le tocó tirar en la portería donde estaban los ultras verdiblancos, con una ruidera tremenda. “El mérito fue ser capaz de abstraerse y de concentrarse en un ambiente así de ruidoso”, relata.

LA CHULETA DEL DÍA DEL BETIS

En todo el viaje de Osasuna en la Copa hubo un capítulo especial. Fue la noche que los rojillos eliminaron al vigente campeón, el Betis, en los penaltis. Tras el partido se supo que Sergio Herrera tenía muy buena información. Era una hoja manuscrita de un cuaderno del hotel donde se concentró el equipo, pegada con esparadrapo blanco a la botella de agua que llevaba el portero consigo en la portería. Richard Sanzol había fabricado una chuleta con la lista de potenciales tiradores béticos, los puntos donde suelen disparar y hasta el modo de hacer la carrera previa. El héroe fue Herrera, pero la capa con la que voló el héroe la había hecho Sanzol.

“No era ningún secreto. Fue una forma que se nos ocurrió de darle a Sergio la información que él nos pedía de alguna manera. No es la primera vez que lo hemos hecho”, relata Sanzol. “Había que estar preparado porque esa circunstancia se podía dar. El día del Betis se dio la casualidad. Sergio quería la información, la teníamos y luego fue él quien gestionó los datos, sus pensamientos y su intuición. Había lanzadores que eran especialistas y otros que no”.

Sanzol admite que aquel día tenía plena confianza en Herrera y en los lanzadores del equipo. Creía que Osasuna iba a pasar sí o sí. “Vi todos los penaltis, no me volví en ninguno. Nos salió bien, como hace dos años nos pasó con el Almería que pasaron ellos. Las tandas de penaltis no son una lotería, son una especialidad para los tiradores y para los porteros. Las cosas se trabajan en lo físico y en lo mental”, comenta.