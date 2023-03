La portería de Osasuna es de dos

No resulta sencillo adivinar las alineaciones de Arrasate y más esta temporada con dos candidatos en la portería que pueden jugar en cualquier momento. El técnico está rompiendo el molde tradicional. y más esta temporada con dos candidatos en laque pueden jugar en cualquier momento. El técnico está rompiendo el molde tradicional. Sergio Herrera Aitor Fernández . Aitor Fernández y Sergio Herrera. Tanto monta, monta tanto. Da igual quién se ponga los guantes el domingo. El aficionado sabe que ambos ofrecen plenas garantías.

El reparto está siendo equilibrado. El burgalés volvía en Mestalla y disputaba su partido número 12 del campeonato. Sergio Herrera alcanzaba el 48% de los minutos, aunque en el cómputo global habría que añadir los de Copa, donde es un fijo. Su colega suma 13 en Liga, con un 52%. Aitor Fernández ha demostrado en su primera temporada que es también un meta de primer orden.

Es un dato que no se da en el resto, que apuestan por lo general por uno. Es quizá la pareja más competente. Hay 12 porteros que han jugado más del 85%. El contexto rojillo son las rotaciones. En otros, lesiones o bajas formas marcan los cambios si hay. Dos casos se asemejan en los porcentajes, pero hay que aclarar. El Villarreal ya no tiene a Rulli (56%) desde enero ni el Espanyol a Lecomte (40%) en una portería de variaciones para mejorar el rendimiento.

Porcentaje de tiempo jugado por los porteros de Primera Descárgatelo

Los técnicos han encontrado la armonía competitiva que buscaban en una posición con miga para gestionar en el vestuario. El foco alumbraba el mercado para dar más competencia a Herrera. La permanencia del Elche quebró el fichaje de Edgar Badía. Osasuna miró a Valencia y se fue a por Aitor, ilusionado por estar cerca de casa. El acuerdo con el Levante permitió la llegada de un meta con un destacado currículum deportivo y personal. Llegó a perder dinero, confesaba, con tal de estar cerca de su familia tras el fallecimiento de su padre. Su adaptación fue rápida. Jagoba le conocía bien de su etapa en Soria.

Comenzó Herrera. Lo hizo durante nueve jornadas consecutivas hasta que salió de la formación tras la derrota del 17 de octubre en Villarreal. Aitor debutó días después contra el Espanyol, con un gran partido, y esa semana hubo una nueva rotación en Girona. El de Mondragón se estableció diez jornadas, con el parón de por medio y unos problemas físicos añadidos de su homólogo. Después ha habido alternativas. Herrera jugó la fecha 22 contra el Real Madrid y esta 25 contra el Valencia. Aitor la 23 y la 24 contra el Sevilla y el Celta.

A diario se entrenan sin descanso con Richard Sanzol. Ninguno acusa la inactividad. Sergio es el portero de la Copa y ha participado en este tramo de Liga para no perder ritmo. El sábado lo demostró en una de sus mejores noches. ¿Quién jugará contra el Villarreal?

Aitor Fernández, el poder de la anticipación y de los reflejos

“Es un portero que entiende muy bien el juego. Tiene las situaciones controladas, sabe lo que va a pasar y es muy de anticiparse. Eso da tranquilidad al equipo. Transmite mucha serenidad aparte de los reflejos. Sabemos del bagaje en Primera. Como persona es espectacular. Estas eran las descriptivas palabras de Arrasate en verano para avalar la llegada de Aitor Fernández (Mondragón, 1991).

A Osasuna, su fichaje no le supuso ningún desembolso, aunque acordó con el Levante una bonificación de 200.000 euros si juega 20 partidos (le quedan la mitad) y el equipo salva la categoría. Esta cantidad se volverá a pagar si juega después la misma cifra de encuentros. Nada más. El contador sigue activo cuando se termine esta temporada.

El guipuzcoano presenta uno de los mejores coeficientes de goles. En sus 13 apariciones, ha encajado solo 10 goles, con 6 porterías a cero. Ese 0,77 de ratio le manda a un escalón principal sin contar el impecable de Ter Stegen, que es de un 0,32%. Su relación con Sergio Herrera es sana, tal y como confirmaba este hace un mes. “Me habían hablado muy bien de Aitor. Me ha tocado comprobarlo y es como yo. Muy sano, de Mondragón, yo de Miranda, no tenemos ningún problema. Es una competencia muy sana, me está tocando respetar su gran estado de forma y en su día le tocó a él. Esto es así. Tengo que apretar ahora para que él no se relaje y si algún día se cambian las tornas será al revés: intentará apretarme para que yo no me relaje”.

SUS NÚMEROS

​Partidos. 13

Goles encajados. 10

Paradas. 35

En área pequeña. 4

En área de penalti. 18

Fuera del área. 13

Contrato. 2025

Edad. 31

Sergio Herrera, el dominio del área y el don para los penaltis

Es su sexta temporada en Osasuna. Tras el pago de 300.000 euros, llegaba del Huesca en la 2017-2018 para el nuevo proyecto en Segunda. El sábado, Sergio Herrera alcanzaba en Valencia su partido número 150 con Osasuna y el 100 en Primera. Es el quinto portero con más partidos tras Roberto, Ricardo, Vicuña y López Vallejo. “Gracias a todos los que me apoyáis cada día”, reflejaba en sus redes sociales uno de los preferidos para la afición por su cercanía.

Herrera ha ido creciendo a medida que lo ha hecho el equipo. Para este curso le ha llegado competencia, pero eso ha redundado en un mayor rendimiento. Sonadas han sido sus actuaciones en la Copa para llevar a Osasuna a las semifinales, además de sus actuaciones en la Liga, donde ha encajado 14 goles en 12 encuentros. En Valencia, firmaba una actuación para enmarcar, incluso con un penalti parado. Una vez más.

Sergio domina el área con su lectura y envergadura, y es valiente en las salidas. Y cuando un jugador pone el balón en el punto de los once metros, la afición ya sabe que hay grandes posibilidades que lo detenga. @JKlinsmann18 destaca es el que más penaltis ha parado en Osasuna a lo largo su historia. Sin contar los que paró y se tuvieron que repetir, lleva 9, con 6 en Primera y 3 en Segunda. Vicuña se quedó en 7, Eizaguirre en 6, y Goyo, Biurrun y Roberto en 5.

Nadie ha parado más desde su debut en la máxima categoría (2019). Un 45% de los que le han lanzado en Primera no han sido gol.