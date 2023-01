Moi Gómez, duda para la Copa

Las alarmas saltaron enal ver a Moi Gómez tendido sobre el césped echándose la mano al gemelo izquierdo. El centrocampista alicantino, que no jugó en la Copa del Rey por molestias, no pudo seguir por los problemas musculares y pidió el cambio en el minuto 56. Las primeras valoracionesy no se le harán pruebas. Es duda para el choque ante el Sevilla.