Entrevista Roberto Torres: "Me he dado cuenta de que he tomado la decisión acertada" Tras 18 años en Osasuna, el futbolista de Arre emprende a 6.000 km de casa una aventura muy diferente: el Foolad de Javad Nekounam. “Es un cambio radical”, cuenta. Así han transcurrido sus primeras semanas en Irán

