Rendidos al mago de Arre en su despedida de Osasuna

compañeros en el primer equipo, hasta deportistas navarros y autoridades pasando por sus amigos de toda la vida. El Sadar fue la gran casa de Desde susen Osasuna Promesas . El Sadar fue la gran casa de Roberto Torres , anfitrión de una fiesta de despedida emotiva, sin alardes, pero que tocó el corazón de los osasunista y sobre todo de los ‘Torresistas’. Su núcleo duro no faltó a la cita desde las 12 horas, cuando se celebró un aperitivo en el estadio. Abrazos, saludos, buenos deseos... El año empezó fuerte para el de Arre y los suyos. Un día inolvidable

encontrarse con viejos conocidos como Echaide, Imanol Elías, Manu Onwu o Imanol Eslava. Vuelta a los orígenes. Oriol Riera, actual entrenador del Tudelano, no se perdió la cita. Se dejaron ver veteranos como Patxi Iriguíbel y Ángel López, además de Roberto Martil, de Osasuna Magna, y Dani Saldise, de Palma Futsal. Ambos mantienen amistad con Torres. El acto empezaba a las 13:30, al acabar el entrenamiento de Osasuna ya sin Roberto Torres, que tuvo la ocasión de. Vuelta a los orígenes., actual entrenador del Tudelano, no se perdió la cita. Se dejaron ver veteranos como, además de Roberto Martil, de Osasuna Magna, y Dani Saldise, de Palma Futsal. Ambos mantienen amistad con Torres.

El público iba tomando asiento. En la zona del palco, rostros conocidos como Patxi Puñal, los Flaño o Mateo, ilustres rojillos. Tras la sesión se unieron Jagoba Arrasate, Bittor Alkiza y el resto del cuerpo técnico. Braulio Vázquez y Cata también ocuparon esa zona, espacio para la Directiva y distintos empleados del club. Desde allí siguieron el homenaje Miguel Pozueta, director del Instituto Navarro del Deporte, Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol o María Caballero, concejala del Ayuntamiento de Pamplona.

El vídeo con el que se anunció su adiós dio inicio al homenaje. Aplausos para romper el hielo. “Si este club es tan grande es porque hay personas que se han encargado de ello a lo largo de sus 102 años de historia. Roberto Torres es una de esas personas. A nivel futbolístico, poco me queda aportar sobre su figura. Roberto Torres ha sido uno de los mejores futbolistas de la historia reciente de Osasuna”. Luis Sabalza prendía la mecha de la emoción antes del turno de Torres, quien derramó algunas lágrimas al ver la admiración que ha ido sembrando.

Varios exrojillos aparecieron en el videomarcador de El Sadar para dedicarle unas palabras. César Azpilicueta, Fran Mérida, Mikel Merino, Raúl Navas, Enrique Martín, Patxi Puñal, Xisco, Clerc y, cómo no, su fiel escudero Oier Sanjurjo, que en mayo dijo adiós en el mismo escenario.

J.P. URDÍROZ

EN FRASES

César Azpilicueta: “Te felicito por todo lo que has dado a Osasuna, has estado en los buenos momentos y sobre todo en los malos. Enhorabuena por tu lealtad al club y te deseo lo mejor”

Oier Sanjurjo: “Cuántas alegrías nos has dado con tu clase. Has generado muchos sentimientos en los osasunistas, me emociono. Quiero darte un abrazo, has sido un referente”

Patxi Puñal: “Debes estar orgulloso, me he reflejado estos años en ti. Ha sabido sumar de la mejor manera posible. Dice mucho de ti como persona. Dejas al club en un gran momento, has contribuido muchísimo”.

Enrique Martín: “Nos has hecho disfrutar a tope, de ti me quedo con todo, incluso con esos momentos vinagretas. Felicidades”

Mikel Merino: “Hace dos días iba a ver al Promesas y veía tus goles desde el centro del campo. Te vas siendo una de las leyendas de Osasuna. Gracias por lo bien que me has tratado y lo que has aportado para que Osasuna creciera tanto”

Fran Mérida: “Debes estar orgulloso. Has sido un gran compañero y un pedazo de futbolista. Sabes lo mucho que te quiero”

Xisco Jiménez: “Siempre fuiste un gran apoyo, me enseñaste los valores que representa ser jugador de Osasuna. Es un orgullo haber compartido vestuario contigo”

Carlos Clerc: “Te considero un amigo, eres ejemlar, profesional, buena persona. No se entiende Osasuna sin ti”

Raúl Navas: “Gracias por el trato que me diste a mí y a mi familia”