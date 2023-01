La llamada de Nekounam a Roberto Torres

Irán. Pero el escaso protagonismo y la finalización de su contrato en seis meses le han llevado a decir ‘sí’ a la aventura que le ha propuesto un ilustre exrojillo como Javad Nekounam, entrenador del Foolad. Ese será desde hoy el equipo del hasta ahora capitán de Osasuna, que asomaba en la elite en 2011 cuando Nekounam era parte de ese proyecto que dirigía José Luis Mendilibar. Después, en 2014-15, coincidieron de nuevo en Tajonar en el regreso del iraní por una temporada, con final agónico en Sabadell. Sus caminos vuelven a cruzarse ahora en la provincia de Khuzestan, concretamente en la ciudad de Ahvaz. Hace un año, Roberto Torres no podía imaginar que su futuro en 2023 estaría en. Pero el escaso protagonismo y la finalización de su contrato en seis meses le han llevado a decir ‘sí’ a la aventura que le ha propuesto un ilustre exrojillo como, entrenador del Foolad. Ese será desde hoy el equipo del hasta ahora capitán de Osasuna, que asomaba en la elite en 2011 cuando Nekounam era parte de ese proyecto que dirigía José Luis Mendilibar. Después, en 2014-15, coincidieron de nuevo en Tajonar en el regreso del iraní por una temporada, con final agónico en Sabadell. Sus caminos vuelven a cruzarse ahora en la provincia de, concretamente en la ciudad de

Torres tenía prevista su llegada a primera hora procedente desde Madrid. Allí cogió un avión con su representante Antonio López, también ex de Osasuna. Ambos se desplazaron hasta este lugar situado en el suroeste de Irán, en la frontera con Irak y el Golfo Pérsico. Este largo viaje encuentra su razón en la insistencia de Javad Nekounam por contar con el futbolista de Arre. Las conversaciones se vienen produciendo desde tiempo atrás al ver su falta de minutos y que en junio finalizaba su vinculación. En los últimos días, las conversaciones han cristalizado.

“HE TOMADO LA DECISIÓN ACERTADA”

Este martes pasará las pertinentes pruebas médicas y firmará su nuevo contrato. Las partes han pactado una relación hasta final de temporada. Torres se desplaza con ganas de vivir la experiencia en Irán, donde vivirá solo. “Estoy seguro de que he tomado la decisión acertada, porque en la vida hay que ser valiente y tomar decisiones. Me siento totalmente preparado para lo que viene, donde estaré rodeado de grandes personas que seguro que me ayudarán a que todo vaya rodado”, compartió en Instagram.

Lo cierto es que se encontrará un equipo en dinámica negativa, ya que lleva una victoria en los últimos diez partidos. El Foolad, que juega en un estadio con capacidad para 30.000 personas, está en mitad de tabla de la Premier League del país y disputa la Liga de Campeones de Asia. En los tres últimos cursos siempre ha terminado entre los seis primeros. Curiosamente, en marzo de 2022, Ibai Gómez, ex del Athletic, estuvo en el club para disputar la Champions asiática. Firmó por un mes.

Este miércoles, el nuevo equipo de Torres tiene su próximo compromiso ante el Aluminium Arak. Nekoumam, mientras, ya ha dejado caer la llegada del navarro. “Sabemos que actualmente tenemos una serie de deficiencias. Estamos esperando la llegada de un fichaje. También se lo dije a los jugadores”, señaló. Torres se pone a su disposición.