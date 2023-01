Urban, candidato al banquillo de la selección polaca

Jan Urban es uno de los candidatos a tomar las riendas del banquillo de Polonia. La prensa polaca ha puesto el foco en el exentrenador de . La prensa polaca ha puesto el foco en el exentrenador de Osasuna , considerado además como uno de los mejores jugadores de la historia del club. Czeslaw Michniewicz ha terminado su ciclo tras haber disputado el Mundial de Catar, donde llegó a octavos, y en los próximos días se conocerá su sucesor.

Mieczysław Golba, vicepresidente de la Asociación Polaca de Fútbol, declaró en una entrevista con un portal digital de noticias que se habían considerado para el cargo a seis aspirantes y que en estos momentos contaban con más opciones dos técnicos extranjeros y un polaco. En este caso, podría ser el propio Urban.

A finales de año, el exrojillo concedió una entrevista en la que manifestaba su ilusión de dar ese paso, aunque en ese caso no tenía noticias y consideraba como más real la alternativa de fuera. “Posiblemente, es el momento perfecto en mi carrera como entrenador para tal desafío. Además, hace un año no me negué al presidente de la Asociación Polaca de Fútbol cuando inicialmente me preguntó si estaría interesado en dirigir la selección polaca. Pero ahora el presidente no llama. No me sorprende, porque en mi opinión ganará la opción extranjera”.

Urban tiene una amplia experiencia en el fútbol polaco. Su último conjunto fue el Gornik Zabrze, hasta que el club tomó la decisión de rescindir su contrato cuando había comenzado la pretemporada del pasado verano, debido a problemas internos.