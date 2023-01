Roberto Torres: "Es la primera vez que salgo de casa, estoy contento de vivir la experiencia"

Las pulsaciones bajaron algo en la sala de prensa minutos después del baño de masas en El Sadar. Roberto Torres se mostró feliz, pleno por su gran trayectoria y mirando al futuro con ganas.

¿Cómo se le ha quedado el cuerpo tras la despedida?

Igual no soy consciente de todo lo que hecho porque estás en la rueda y tengo que separarme un poco. Estoy orgulloso. Lo que he hecho no es fácil, hoy en día hay movimientos de equipos por los jugadores. Pero siempre he creído que mi sitio estaba aquí, yo era feliz aquí y no tenia que irme.

¿Con qué momentos se queda de su vida en Osasuna?

Me quedo con los últimos tres días. Todo el apoyo y reconocimiento que he recibido me ha sobrepasado. Me sentía una persona y un jugador querido pero hasta que no pasa algo así no se expresa todo el mundo. Ha sido increíble. Por el móvil, redes sociales, mi entorno... Estoy súper agradecido, no tengo tiempo en una vida para agradecerlo. Se ha visto estos días que lo que he hecho no solo ha sido bonito para mí sino que lo aprecia todo el mundo.

¿Algún hito especial en su carrera?

Siempre he dicho que el día de Sabadell es un día importante para mí y el club en general. Si no logramos empatar no sabemos qué hubiese sido de todos nosotros. Hoy yo no estaría aquí seguramente. Ese día la comunión equipo afición no estaba como debiera estar, y ese día se unió. Volvió a aparecer ese osasunismo en vena que tanto nos gusta. Al año siguiente ascendimos con poco. Me quedo con ese día. Luego hemos vivido dos ascensos preciosos. Me quedo con todo. Me he sentido súper querido.

¿Cómo ha gestionado su suplencia estos meses?

No ha sido fácil. Todos queremos jugar, por eso estamos aquí. A mí me gusta mucho entrenar, entre semana lo llevaba bien porque ir a entrenar a Tajonar es una delicia, y los fines de semana eran duros. Pero es mi trabajo, mi profesión, hay momentos de todo tipo. He querido llevarlo lo mejor posible, es mi obligación, he hecho lo que debía hacer, era lo que tocaba: ayudar a mis compañeros. A los nuevos enseñarles, de alguna manera, que vieran lo que es Osasuna y lo que significa para todo el mundo.

¿Por qué decide salir?

No ha sido una decisión fácil porque Osasuna es mi vida, pero también veía que tenía que dar un paso al frente. Era muy fácil estar aquí hasta verano y seguir de esta manera. Era el momento de dar la vuelta a la situación y de jugar, que es lo que más ha pesado. Tengo ganas de volver a sentirme futbolista, los partidos es lo que te da esa alegría.

¿Cree que debió tener minutos para despedirse ante la Real?

Se ha hablado mucho. Es un tema que me ha dado quebraderos de cabeza y quiero dejarlo ahí. En todo este tiempo he aprendido que lo que está hecho ya no se puede cambiar, que la vida es bonita y se pasa rápido. Lo que pasó, pasó y punto. No va a cambiar nada de lo que sentido estos años por Osasuna. No hay que darle más importancia.

¿Tiene en mente volver al club?

No sé qué va a ser de mí. Si surge sería algo precioso. Desde el club seguro que igual quieren porque me lo han transmitido. Yo estaré encantadísimo de volver, esta es mi casa, pero todavía tengo que jugar, no sé cuánto tiempo.

Deja un vacío en el vestuario.

La gente está más que preparada para seguir lo que hemos hecho todos estos años, todo el mundo que viene nuevo enseguida se da cuenta de lo que es Osasuna y capta la manera de trabajar, de comportarse y defender el escudo allá donde vayamos. Estoy tranquilo. Quizá hay gente que debe dar un paso al frente porque esto son relevos generacionales, como me pasó a mí. Va a ir genial.

¿Cómo le gustaría que le recordara la afición?

Futbolista es una profesión. Yo a mis amigos les he dicho que cada uno tiene un trabajo diferente, somos exactamente iguales. Eso lo he tenido siempre muy claro y me ha hecho llegar hasta aquí también. Mi persona es la misma desde el primer día. Lo que he conseguido en el campo es evidente por los números pero me quedo con lo que la gente de mi entorno ha visto de mi persona.

¿Qué futuro le ve al equipo?

Un futuro precioso. Se lo dije cuando me iba a mis compañeros: me encantaría volver en junio y que hubiera que celebrar un título de Copa, una clasificación para Europa o las dos cosas. Creo que tenemos una gran plantilla. Puede ser un año muy bonito. Es complicado porque hay mucho nivel en Primera, se están haciendo las cosas muy bien. Ojalá Osasuna dé un pasito más.

“Es la primera vez que salgo de casa, estoy contento de vivir la experiencia”

Tras cerrar su ciclo en Osasuna, se abre una nueva etapa para Roberto Torres en el Foolad de Irán. El centrocampista se mostró “ilusionado” por esta experiencia lejos de casa. “Esta noche cojo un avión que me lleva a Madrid y mañana (por hoy) otro que me lleva lejos”, comentó en la rueda de prensa.

“Estoy muy ilusionado, muy contento de vivir la experiencia. Tengo muchas ganas de jugar, de verme a mí mismo capaz de seguir disfrutando. Es la primera vez que salgo de casa, siempre he dicho que no quiero salir de Pamplona, y me voy lejos y solo, a un sitio que no entiendo el idioma. No pasa nada, estoy abierto a todo, contento y quiero vivir esta experiencia”, valoró sobre este cambio de aires radical.

Torres se centró en el día a día y no quiso ponerse metas. “No tengo ningún objetivo a largo plazo. Me va a dar tiempo a conocerme a mí mismo, va a haber momentos de soledad, me voy lejos. Será duro por momentos. Quiero llegar allí y conocer a mis compañeros, entrenar y jugar”, dijo.