Rendidos a la figura de Roberto Torres

Los futbolistas de fuera que llevan un tiempo en Osasuna valoran haberse encontrado en el vestuario con una persona así. Así lo reflejaba Nacho Vidal : "En el momento que pisé Pamplona y me abriste las puertas del vestuario, me di cuenta de que eras alguien especial. Tras cuatros años y medio a tu lado, me doy cuenta de que estaba en lo cierto. Por eso te has convertido en un gran amigo. Por eso voy a notar tu ausencia en el día a día. Hoy es un día triste para el osasunismo, en general, y para mí, en particular. Puedes ir con la cabeza bien alta, eres un ejemplo para todos. Te echaremos mucho de menos. Te deseo todo lo mejor en lo que viene, te lo mereces más que nadie. Gracias por todo lo vivido, Rober".