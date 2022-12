El nuevo Tajonar y el museo, nuevos proyectos de Osasuna para 2023

grandes proyectos que tiene entre manos el club. La ampliación de Luis Sabalza se refirió a uno de losque tiene entre manos el club. La ampliación de Tajonar . De momento, el club está pendiente de recibir las ideas de los alumnos de Arquitectura de la Universidad de Navarra para elaborar el proyecto con el que se inicien las obras.

“Queremos que haya sitio para que todos los equipos y los clubes convenidos puedan entrenar en condiciones en Tajonar. Estamos un poco apretados. Además, los ayuntamientos hacen campos de fútbol, pero son sintéticos y nosotros queremos hacer campos de fútbol de hierba natural porque es lo natural que se juegue en ellos”.

No quiso poner fecha del inicio, pero su deseo es que sea en esta temporada. ¿La finalización? El horizonte está en 2025. “Esta junta directiva quiere estar hasta el final del mandato. Dijimos de hacer un campo mayor del que tenemos ahora, para que pudieran ir espectadores, y sobre todo hacer campos de hierba natural. Hacer eso sería suficiente de aquí a que termine el mandato. No queremos hacer una macrociudad deportiva sino algo práctico y que sirva. El primer equipo necesita más sitios para poder entrenar. Ahora, el gimnasio es fundamental”.

MUSEO INTERACTIVO EN EL ESTADIO EL SADAR

El presidente también dio pistas de otro proyecto que está entre manos. “Tenemos idea de hacer un museo que debe ir unido a una visión de ese campo que fue premiado. Para que Pamplona sea conocida. Ha habido una evolución en los museos. Antes, se ponían cosas en las paredes y la gente iba a ver. Ahora, los museos son interactivos. La idea es que recuerde lo que es Osasuna y lo que seguramente será en un futuro. Unido al campo. El Sadar es nuestra casa, es el todo, es donde tenemos que ser fuertes”. De momento, tampoco hay plazos. Le gustaría dar pasos en 2023. “Aquí desgraciadamente todo cuesta dinero. Hay que mirar los euros. No vamos a ir a una cosa que no podamos pagar. Si tuvimos unas pérdidas el año pasado, no me gustaría que fuese algo habitual. No haré algo y que sea lo que Dios quiera”.