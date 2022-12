Luis Sabalza: “Tengo una gran ilusión: jugar la semifinal de Copa”

La Copa se ha instalado de pleno en la lista de deseos para el próximo año. Todavía no se ha disputado ni la segunda ronda, pero al más alto nivel no hay freno para expresar la ilusión que despierta en esta ocasión la competición. Enero resolverá el futuro con la cantidad de eliminatorias que hay. Primero hay que superar este miércoles al Arnedo en un camino donde parece que se van a poner los cinco sentidos.

Luis Sabalza no se mordía la lengua este viernes cuando se le cuestionaba por si tenía alguna ilusión personal, saliéndose del discurso de la permanencia que ya cuenta de por sí con un objetivo claro. El presidente de Osasuna respondía así durante la comida de Navidad que el club mantuvo con los medios de comunicación: “Sí, lo voy a decir. Tengo una ilusión muy grande. Que juguemos la semifinal de la Copa del Rey”. A su derecha estaba Braulio Vázquez. A su izquierda, Jagoba Arrasate. El director deportivo se vino arriba y le trasladó: “Por pedir, pide ser campeón”. Entre risas en la sala, retomó la palabra Sabalza: “No, no. Pido la semifinal. ¿Tú tienes una ilusión? Te la digo. Porque ser campeón... Eso sería... Ya me voy...”, exclamó el mandatario. “¿A dónde te vas a ir?”, bromeó algún directivo. “Es un deseo, no una obligación”, recalcó Sabalza sobre esa semifinal de Copa que se ha colado en sus pensamientos emocionales.

ARRASATE CREE EN LLEGAR LEJOS EN LA COPA

Jagoba Arrasate tomó las riendas. “En la vida hay que tener sueños y deseos, eso es lo que nos mueve. Es la salsa. Estamos ilusionados. Ojalá firmemos lo que ha dicho el presi y si hacemos lo que ha dicho Braulio, ya sería la leche”, valoró el de Berriatua, que argumentó las razones a las que se agarra en el torneo del OK. “La Copa es una competición de momentos. Los últimos años no nos han acompañado por lo que sea. Entendemos que este año es diferente. Tenemos una situación en Liga diferente, de la que no nos podemos descuidar, y también tenemos una buena plantilla. Vamos a ser optimistas. Primero Arnedo, con la máxima humildad. Se dan todos los condicionantes para que este año la Copa sea un objetivo”.

Hay una frase que el técnico pronunció antes del parón que sigue marcada en la cabeza de todos. Este viernes la volvió a pronunciar. “Dijimos que vender ilusión es peligroso, pero generar ilusión es superbonito. El equipo está dando muestras y está generando esa ilusión. Sabemos que estamos en un buen momento, pero queremos más. La afición está con nosotros. Vamos a intentarlo. La palabra es ilusión. Nos lo estamos creyendo”.

Arrasate destacó lo bien que ha visto a su vestuario en estas semanas de trabajo. “La gente ha venido muy bien a la vuelta y nos ha sorprendido. Hemos hecho lo que tocaba. Una minipretemporsada y cinco días con tres partidos. Veo al equipo bien, con ilusión. Ahora lo que toca es refrendar las buenas sensaciones con la segunda parte del campeonato. En 14 partidos hemos demostrado de lo que somos capaces”.

LOS INTANGIBLES QUE PONE EN VALOR BRAULIO

Braulio siguió el mismo trazo. No se reprimió el director deportivo para hablar de la ilusión, poniendo por delante la salvación en Primera. “No hay que ponerle límite a los sueños. Ya veremos. Primero, los 40 puntos y luego, disfrutar del día a día. De ir a Arnedo y no pensar más allá. Nos hemos salvado con antelación estos tres años, es una sana costumbre, y siempre quieres más, pero no vayamos a relativizar lo que estamos haciendo”, advirtió el coruñés. “Es verdad que el equipo me ilusiona. Gente de fútbol me comenta: ‘Me gusta ver a Osasuna’. No es tangible como ganar un título o meterte en Europa. Es que la gente se enganche. No quiero pecar de vanidoso, pero nos ponen de ejemplo en otros muchos clubes de gestión deportiva a institucional. Hay que disfrutar porque llegarán los malos momentos”.

LOS OCHO AÑOS DE LUIS SABALZA DE PRESIDENTE

Sabalza había sido el encargado de hacer el brindis, en el que recordó la figura del periodista Jesús Riaño, hace un año fallecido. “Vamos a ver si este año que empezamos seguimos como terminamos”, deseó el presidente, que calificó la temporada anterior como “espectacular” en lo deportivo justificando además las pérdidas que se habían producido en las cuentas por el covid.

El presidente habló de la buena salud del club. “Hace poco tiempo cumplí ocho años de presidente. Lo qué ha cambiado el club de este tiempo a ahora. Sobre todo, en lo deportivo y en lo institucional. Lo digo con sinceridad y cariño. Osasuna es más querido que hace ocho años. La gente lo siente más suyo. Seguramente lo deportivo ayuda mucho, pero el trabajo que ha hecho la junta en este aspecto es así. No solo con respecto a Navarra, también fuera cada vez nos aprecian”.

El de Sangüesa contó una anécdota que le había pasado esa misma mañana. “Hoy mismo, aunque parezca una tontería, he tenido que ir a un asunto a Zaragoza y he aprovechado porque me habían pedido que llevase una camiseta y un balón firmado de Osasuna. Hace unos años quién pensaría eso”.

El presidente recordó que no es momento de lanzar las campanas al vuelo. Una cosa es ilusionarse y otra plantear objetivos que se salgan de la realidad. “En lo deportivo, lo más importante es consolidarnos en Primera. ¿Cuándo? Cuando estemos en Primera y la gente no piense que somos un equipo que puede mirar hacia abajo. Pero hay que tener los pies en el suelo y ser realista. El suelo firme hará que podamos mirar hacia arriba”.

Charla con Abde y Budimir, y sin miedo al mercado

Jagoba Arrasate habló el jueves con Abde y Budimir. “Están contentos porque es una experiencia increíble. Han llegado a semifinales y mañana pelearán por el tercer puesto. Es verdad que no han tenido muchos minutos porque se ha demostrado que son dos selecciones muy potentes. Están bien, sanos y ojalá termine el Mundial para ellos con buenas sensaciones y minutos. Que vuelvan aquí con toda la ilusión del mundo. Son dos jugadores clave”.

El técnico fue cuestionado por si tiene miedo de que salga algún jugador en enero. “Mientras no me llame ese señor (mirando a Braulio) yo estoy tranquilo. No queremos movernos. Si no nos movemos, es porque hemos hecho las cosas bien en verano. No sabemos lo qué va a pasar. Hay jugadores que lo están haciendo bien y pueden llamar la atención. Lo que está en nuestras manos ya lo hemos hecho. Atarles con buenos contratos”.

Apoyando al Promesas y al Femenino

Luis Sabalza habló del Promesas y del Femenino y de sus posibles ascensos. “Lo que se gana en el campo, bienvenido. Si el Promesas subiese a Segunda, apechugaríamos con el hecho de estar en Segunda. Habría partidos importantes e interesantes. Pero el objetivo fundamental del Promesas es que este señor (señalando a Arrasate) tenga problemas al tener que coger a mucha gente de allí. En el campo, jamás les diremos que pierdan”.

Sobre el equipo de Kakun, indicó: “Lo mismo pasa con las chicas. Me gustaría superar a la selección y que el día 11 (partido de Copa contra el Barcelona) El Sadar tuviese una gran entrada. Aunque nos eliminase el Barcelona, que será lo probable, que noten las chicas que la gente está con ellas y eso es lo importante para subir a Primera. Formamos el Femenino con la finalidad que las chicas de Navarras jugasen al fútbol. Lo hemos conseguido”.