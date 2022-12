Ingeteam busca 'desesperadamente' 50 trabajadores para Sesma y Sarriguren

en continua búsqueda de profesionales para sus centros de quiere incorporar a entre 40 y 50 profesionales para el área comercial, de compra y asistencia técnica, además de para el área eléctrica, electrónica y mecánica. Y de aquí a 2024 la previsión es contratar a 100 más para el futuro laboratorio. La formación requerida es mayoritariamente la ingeniería. A pesar de que la compañía mantiene relación con la Universidad Pública de Navarra (UPNA) para contratar estudiantes, no es suficiente la oferta de profesionales. “Necesitamos más, no hay suficientes”, lamenta David Solé, director general del grupo Ingeteam. “Apostamos por el futuro, pero necesitamos perfiles cualificados”, añadió. También tienen cabida los profesionales procedentes de la Formación Profesional en electricidad y electrónica. La empresa, en continua búsqueda de personal, ha contratado en este año a 220 personas: 170 en Sesma y 50 en Sarriguren. Y sigue. Para los interesados, el directivo aconseja enviar los currículum a la empresa y/o hacerlo a través de la web. Ingeteam Navarra, dedicada a las energías renovables , estápara sus centros de Sarriguren Sesma , con 400 y 600 trabajadores, respectivamente. En estos momentos, para los próximos meses, la empresapara el área comercial, de compra y asistencia técnica, además de para el área eléctrica, electrónica y mecánica. Y. La formación requerida es mayoritariamente la ingeniería. A pesar de que la compañía mantiene relación con la Universidad Pública de Navarra () para contratar estudiantes,, lamenta, director general del grupo Ingeteam. “Apostamos por el futuro, pero necesitamos perfiles cualificados”, añadió. También tienen cabida los profesionales procedentes de la Formación Profesional en electricidad y electrónica. La empresa, en continua búsqueda de personal, ha contratado en este año a 220 personas: 170 en Sesma y 50 en Sarriguren. Y sigue. Para los interesados, el directivo aconseja enviar los currículum a la empresa y/o hacerlo a través de la web.

La necesidad de empleo responde al aumento de la actividad de sus centros. La planta de Sesma fabrica convertidores (que también se denominan inversor o rectificador) que sirven para transformar la energía renovable (eólica o fotovoltaica) en electricidad. También produce cargadores de vehículos eléctricos, rectificadores para hidrógeno verde y para baterías de almacenamiento de energía renovable.

NUEVA PLANTA EN SESMA

Ingeteam ocupa en Sesma 14.000 metros cuadrados repartidos en tres plantas. Y ahora tiene previsto construir la cuarta durante 2023 para que esté activa a finales del año que viene. Este proyecto supondrá una inversión de 6 millones de euros, de los que 4 irán destinados a la construcción de la planta. El objetivo de esta nueva fábrica es absorber el aumento de actividad para los inversores para el sector eólico y fotovoltaico. “La demanda de las energías renovables ha crecido . Si queremos frenar el cambio climático, no nos queda otra que tomar decisiones a una velocidad mayor que la actual”, reflexiona David Solé.

Además, la ampliación de Sesma responde a la necesidad de atender el desarrollo de líneas de negocio más recientes, como los cargadores de vehículos eléctricos y una aplicación nueva que está creciendo, la de los inversores para almacenamientos de baterías de energía renovable. “El inversor se encarga de cargar la batería y descargarla para pasar la electricidad a la red. El almacenamiento permite no tener que consumir la energía renovable cuando se genera. Se almacena en baterías y luego se emplea”, explica el directivo.

100 EMPLEADO MÁS PARA EL LABORATORIO

Además de en Sesma, Ingeteam necesita contratar personal para el laboratorio que está previsto que se construya al lado del actual edificio de Sarriguren. En los actuales 5.000 metros cuadrados de construcción están ubicadas las oficinas centrales, la dirección de algunos negocios, el departamento de I+D, el departamento comercial, proyectos y postventa, administración y finanzas, y recursos humanos. Para el nuevo laboratorio, que tendrá una extensión de 4.000 metros cuadrados útiles, se necesitarán 100 personas más en el plazo de dos años, cuando ya esté finalizado. Es un proyecto que requiere una inversión de más de 15 millones de euros y que el Gobierno de Navarra ha declarado de interés foral, por lo que los trámites deberían agilizarse. Sin embargo, en estos momentos se está trabajando en la definición del proyecto y en la tramitación. Según los plazos que maneja la empresa, se prevé que comenzará la construcción en el segundo trimestre de 2023 y que estará operativo a finales de 2024.

“Con este nuevo laboratorio vamos a mejorar en infraestructuras para desarrollar tecnología y validarla”, explica Solé. En la actualidad, Ingeteam cuenta con un laboratorio en Huarte en alquiler, sobre el que la empresa deberá decidir si se mantiene cuando esté en funcionamiento el nuevo.

ORIGEN

Ingeteam tiene su origen en Bilbao hace 50 años y sus centros, al margen de los de Navarra, se dedican a fabricar convertidores para otras aplicaciones (como tracción de trenes o propulsión de barcos) y también desarrollan otra tecnología para máquinas eléctricas (motores y aerogeneradores). En cuanto a potencia instalada, en desde hace 50 años Ingeteam han instalado 55.000 MW en eólica; 11.000 MW, en hidroeléctrica; 25.000 MW, en fotovoltaica y 2.600 MWh, en almacenamiento.

En Navarra comenzó su actividad en 1990 de la mano del navarro Goyo Rivas, que fue quien fundó Ingeteam en la Comunidad foral. En sus inicios se centró en la producción de los convertidores para las centrales hidroeléctricas para pasar en 1996 a desarrollar el producto para energía eólica. Se probó en el parque de El Perdón, propiedad de EHN, que luego sería Acciona, y, debido al éxito, se desplegó el sistema en los aerogeneradores de Gamesa. El primer convertidor eólico se colocó en el molino número 6 de El Perdón. “Fue una revolución en su momento. Y se empezó a producir en una pequeña nave de Sesma, el germen de la parte productiva de hoy de Ingeteam”, relata el directivo. El centro de Sarriguren comenzó su andadura en 2007. Si cada aerogenerador eólico necesita un inversor, los paneles fotovoltaicos también requieren de este producto para verter la electricidad a la red. El crecimiento ha llevado a una facturación prevista para 2022 de 800 millones de euros, una cifra que duplica la 2015, cuando ingresó 430 millones de euros. De la cifra total del grupo, los negocios que lidera Navarra (desde Sarriguren, Sesma, EEUU, India, Brasil y filiales internacionales) suponen entre 400 y 450 millones.

Fabricación de 6.000 cargadores para coches eléctricos en 2023

Jesus Caso

"¿De qué dirección viene?”. La pregunta que recibe la periodista al llegar a la recepción del centro de Ingeteam en Sarriguren responde al deseo de saber la huella de carbono producida en su desplazamiento. Ingeteam lleva un registro con este dato de los visitantes. Tiene que ver con su actividad que, entre otras líneas de negocio, se centra en la fabricación desde la plana de Sesma de cargadores de vehículos eléctricos, como el instalado en Sarriguren, donde posa para la fotografía David Solé, director general de la empresa. “Es una actividad en la que lleva invirtiendo Ingeteam desde 2011 y es ahora cuando ha llegado al mercado y ha despegado”, explica el directivo. La compañía desarrolla tecnología propia que vende, por ejemplo, a Iberdrola, que es la que desarrolla las infraestructuras para la carga del vehículo. “España es el principal cliente, pero hemos internacionalizado el mercado y vendemos a todo el mundo. Por ejemplo a Francia, Italia, Estados Unidos...”, añade. Para 2023 la previsión es la fabricación de 6.000 cargadores, mientras que la producción acumulada hasta la fecha es de 12.000. Este crecimiento es una de las razones que lleva a la necesidad de contratación. “El porcentaje de ventas de coches eléctricos se incrementa cada año. A partir del 2030-2035 no se van a poder vender coches con motor de combustión. Pero el éxito de este vehículo no se producirá si no se desarrolla un despliegue de recarga”, afirma el directivo.

Desde que Ingeteam comenzó, este producto ha ido evolucionando y los cargadores lentos, para los que era necesario 6 horas de carga para 11 kW, han dado paso a los de carga rápida, en 15 minutos y para 180 kW. “Este producto, a diferencia del destinado a la eólica y fotovoltaica, permite a Ingeteam acercarse a la sociedad y a sus necesidades directamente”, apunta.

Otra línea de negocio que ha comenzado a desarrollar es la fabricación de inversores para plantas que produzcan hidrógeno verde. El hidrógeno verde se genera a partir de agua a la que se aplica electricidad procedente de energía renovable. Para este proceso, Ingeteam fabrica el sistema eléctrico que aporta la electricidad al electrolizador que genera la reacción para obtener ese hidrógeno. En este caso, los clientes son las plantas que producen ese hidrógeno verde. “Las primeras se van a construir para descarbonizar procesos que ahora están consumiendo hidrógeno de fuentes contaminantes, como los que se desarrollan en la industria fertilizantes, siderúrgicas o refinerías. Ya hemos desarrollado, producido y están en funcionamiento los primeros sistemas rectificadores. Todavía son pocos los MW vendidos, pero aumentarán”, comenta el directivo.

INGETEAM NAVARRA

Actividad. Fabrica convertidores que sirven para transformar la energía renovable (eólica o fotovoltaica) en electricidad. También produce cargadores de vehículo eléctrico, así como convertidores para hidrógeno verde y para baterías para almacenamiento de energía renovable.

Cuándo. Desde 1990.

Dónde. Tiene la sede en Sarriguren (5.000 metros cuadrados de oficinas, donde están los servicios centrales, de I+D, departamento comercial, de administración, finanzas y recursos humanos) y la planta de producción en Sesma (14.000 metros cuadrados).

Empleo. En Navarra, cuenta con 1.000 trabajadores:600 en Sesma y 400 en Sarriguren.

Facturación. 450 millones de euros en 2002, de los 800 millones del grupo.



INGETEAM GRUPO

Origen. En 1972 cuatro amigos ingenieros de Bilbao regresaron de Alemania de hacer estudios de posgrado y constituyeron TEAM que, posteriormente, se fusionó con Ingelectric, de donde nació Ingeteam. Los cuatros amigos son Javier Madariaga, Víctor Mendiguren, Miguel Gandiaga y Alberto Belaustegui.

Sede. Zamudio.

Dónde. En Vizcaya, Guipúzcoa, Albacete y Navarra. En el mundo, cuenta con plantas en Brasil (en Sau Paulo, dedicada a fotovoltaica y eólica), Estados Unidos (en Milwaukee, dedicada eólica y donde está previsto iniciar la producción de cargadores de vehículos eléctricos en 2023) e India (en Chenai, desde hace seis años y dedicada a convertidores eólicos). A ello se añaden 24 delegaciones comerciales repartidas por los cinco continentes.

Propiedad. Kutxabank controla el 16% y el resto está repartido entre las familias de los cuatro fundadores.

Facturación. En 2022 llegará a cerca de los 800 millones de euros. La facturación de 2021 (675 millones), de 2015 (430 millones) y de 2014 (374 millones), lo que refleja el crecimiento experimentado. Los negocios liderados por Navarra (Sesma, Sarriguren y la presencia internacional) suponen entre 400 y 450 millones.

Sectores. Aplica sus productos principalmente a los sectores de energía, industrial, naval y tracción ferroviaria, bajo las marcas Ingeteam, Indar y Pie.

Empleo. 4.800 trabajadores.