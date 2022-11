Patri Zugasti: "Estoy muy contenta de tener el balón firmado por mis compañeras"

Tajonar. Patri Zugasti necesita la atención de la fisioterapeuta. Hay algunas charlas individuales con miembros del cuerpo técnico. Y un grupo de compañeras se sienta en el césped y se trae algo entre manos. Minutos después, Patri sale de los vestuarios para atender a este periódico. El motivo es muy feliz: el pasado domingo 30 de octubre protagonizó Lleida frente al SE AEM (1-5). Además, uno de sus tantos fue olímpico, de saque directo de esquina. Un día redondo que este miércoles tuvo continuación: mientras Patri se disponía a iniciar la entrevista, se acercó la capitana Josune Urdániz y le ofreció un balón firmado por la plantilla con la frase: “Zorionak, por tu primer hat-trick de muchos”. Eso era lo que se traían entre manos. Josune abrazó a su compañera y le dedicó unas palabras de orgullo que emocionaron a la delantera. Y, entonces sí, la feliz trigoleadora contestó a las preguntas que siguen. La sesión ha sido exigente ennecesita la atención de la fisioterapeuta. Hay algunas charlas individuales con miembros del cuerpo técnico. Y un grupo de compañeras se sienta en el césped y se trae algo entre manos. Minutos después, Patri sale de los vestuarios para atender a este periódico. El motivo es muy feliz: el pasado domingo 30 de octubre protagonizó su primer hat-trick en Osasuna y contribuyó de forma decisiva a la goleada enfrente al. Además, uno de sus tantos fue olímpico, de saque directo de esquina. Un día redondo que este miércoles tuvo continuación: mientras Patri se disponía a iniciar la entrevista, se acercó la capitana Josune Urdániz y le ofreció un balón firmado por la plantilla con la frase: “Zorionak, por tu primer hat-trick de muchos”. Eso era lo que se traían entre manos. Josune abrazó a su compañera y le dedicó unas palabras de orgullo que emocionaron a la delantera. Y, entonces sí, la feliz trigoleadora contestó a las preguntas que siguen.

Osasuna venía de dos derrotas y de repente marcan 5 goles fuera de casa. ¿Qué pasó en Lleida?

Sí, teníamos ganas de volver al camino de la victoria. Estábamos un poco bajas de ánimo, porque habían sido dos rivales directos por el ascenso. Kakun dijo que nos estaba faltando el gol en las últimas jornadas. Y en esta categoría se conceden muy pocos goles. Este fin de semana nos ha venido muy bien para la confianza.

No se conceden goles y tampoco es fácil ganar con margen. De ahí que llamase la atención ese 1-5.

El resultado es engañoso. Nos pusimos 0-1, nos empataron y estuvimos 1-2 hasta los minutos finales. Ellas tuvieron ocasiones claras. Marcamos tres goles a balón parado y ellas tuvieron dos palos. Entraron jugadas que otras veces no entran. Pero no fue un partido fácil para nada.

Patri se ha puesto máxima goleadora de la 1ª RFEF empatada con otras compañeras.

Salí del partido súper contenta. Hacía muchos años que no marcaba tres goles y en Osasuna no había conseguido ninguno. Ha subido muchísimo el nivel y es muy difícil hacer gol. Hacer tres fue increíble.

¡Y uno de ellos, olímpico!

Había marcado alguno así, siempre intento sacar los córners cerrado y esta vez entró por la escuadra.

¿Sabe su mejor marca en una temporada?

Once goles y diez asistencias. Fue el año que murió mi hermano, en la temporada 2020-21.

Este domingo también se acordaría de él para dedicarle los goles, como siempre.

Sí, en los tres goles, cada gol fue para él. Me acordé de él y de mis padres, me dio mucha pena que no lo pudieran ver, pero lo siguieron por Twitter y sé que se pusieron muy contentos.

¿Llamó a sus padres tras el partido?

Sí. Lo primero que hice es hablar con ellos. Mi madre en cuanto me cogió me dijo: ‘¡Qué aguda eres!’ Es algo que se dice en Peralta, de donde es ella. También lo decía mi abuela. Cada domingo, se ponen el ordenador todos los de la familia con el vermú, aunque la madre de Aitana le enviaba whatsapps durante todo el partido.

Ha tenido una sorpresa tras el entrenamiento. Cuéntenos...

Sí, mis compañeras, y César (Muniain), Tito (Iribarren) y Rafa (Goyeneche) me han dado un balón firmado por todas. En nuestras categorías no pasa como en el masculino, donde si marcas tres goles te dan el balón. Es un buen recuerdo y estoy muy contenta de tenerlo firmado por ellas, para acordarme de este día toda mi vida.

¿Qué le ha dicho Josune?

Que sea el primero de muchos.

Se ha emocionado.

Sí, quiero mucho a Josune, estoy muy unida a ella. Sé que se alegra la que más por mis goles.

¿Qué va a hacer ahora con el balón?

Tengo tres en casa, dos con la selección navarra sub-12 y sub-16 y otra con el Ardoi de segunda división, un día que marqué cuatro goles. Me gustaría ponerlos en un sitio de casa y coleccionarlos. Ojalá lleguen más.