Emotivo escrito de Patri Zugasti a su hermano

Actualizada 23/05/2021 a las 06:00

Patri Zugasti escribió este sábado en su cuenta de Instagram un desgarrador y emotivo texto dedicado a su hermano Daniel, fallecido recientemente en un accidente de tráfico en Olite. La jugadora rojilla adoraba a su hermano, como se refleja en sus palabras.

“Gracias moñeguito, gracias por tus infinitas ganas de vivir a pesar de todo lo que nos había puteado la vida, por recibirme siempre con una sonrisa y un abrazo, por enseñarme siempre lo bueno y lo malo de esta vida, todo lo aprendí de ti, tatico, gracias por defenderme con capa y espada cuando todo estaba en mi contra y por luchar y sufrir por tu hermana como si no hubiese un mañana, gracias por estar toda tu vida diciéndome de ir a jugar al balón porque gracias A TI soy lo que soy, gracias porque a pesar de mi gamberradas tú nunca has dejado de defenderme y quitarle siempre importancia, ¿cuántas veces me dijiste mi chiquitín que si tenía algún problema te llamase? ¿Cuántas veces me llamaste este último año para irme a cenar contigo?”, escribe Zugasti, delantera rojilla.

“No estoy segura, no estoy segura si eras consciente de lo mucho que te quería, Lucía, a la que tanto querías, también desde el primer día me dijo que como para no quererte, este verano teníamos tantos planes los 3 juntitos txikitin... Y sí... Aunque fueses el mayor para mí eras mi txikitin, mi moñeguito, porque eras como el abuelito... A cariñoso no te ganaba nadie”, añade la futbolista navarra.

“Una persona honrada como tú se tuvo que ir honradamente y así ha sido, tatico, cuida de mama y papa yo nunca me voy a separar de ellos. Con lágrimas en la cara tengo que dejar de escribir pero te prometo tatico que podría estar toda mi vida hablando de la pedazo de persona que eres”, continúa Patri.

La rojilla se despide agradeciendo las muestras de afecto recibidas. “Muchas gracias por todos los mensajes, no tengo ganas de contestar porque me duele el corazón y es verdad que no hay consuelo pero de verdad que todos me han llegado al alma, nos hemos sentido muy arropados estos días, gracias a todos. Moñeguito mio, cuídame a mi también como siempre lo has hecho y danos fuerzas a los tres, TE AMO REY”, finaliza Patri Zugasti.

