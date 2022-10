Borrón y cuenta nueva para Osasuna contra el Espanyol

Osasuna ha contado con un escaso margen de tiempo para preparar este choque. Poco o nada habrá podido cambiar Arrasate, por lo que se avecinan varios cambios para dar frescura a un equipo al que parece que los contrarios le han pillado su idea de juego.

Budimir, Aimar, Abde, Rubén García o Pablo Ibáñez podrían entrar en una alineación a la que volverá Unai García. El central cumplió con su sanción ante el submarino y formará junto a David en el eje de la zaga.

El preparador rojillo ve “con buena dinámica” al Espanyol, un conjunto perico que “en ataque está haciendo las cosas bien, con 12 goles y 7 palos. Su volumen ofensivo es grande e igual el problema lo tienen con los tantos en contra, algo muy raro que les ha pasado”.

El cansancio y la necesidad de sorprender al Espanyol hacen que Arrasate pueda estar pensando en tocar alguna tecla para reactivar a un equipo que no vence desde el 12 de septiembre en Almería.

Entonces los navarros habían logrado cuatro victorias de cinco posibles, cifras que les colocaron en puestos de Copa de Europa. Un mes después, las cosas han cambiado y Osasuna se encuentra en novena posición.

Una de las tareas pendientes es no dar tantas facilidades a su rival, algo que Arrasate lleva pidiendo desde hace tiempo. Los penaltis, las tarjetas rojas o los goles infantiles encajados son algunas de las cosas a evitar para estar más cerca de sumar tres puntos que sabrían a gloria.

El Espanyol visita Pamplona después de atar un triunfo vital contra el Valladolid (1-0) la jornada pasada y con su máximo realizador, Joselu, en estado de gracia con siete goles.

Los ánimos del cuadro catalán están altos. La última victoria supuso un balón de oxígeno para el equipo del entrenador Diego Martínez, que recogió el premio, tal como apuntan desde el vestuario, a un rendimiento que merecía más puntos.

En cualquier caso, el bloque blanquiazul no se deja llevar por la euforia. Desde el cuerpo técnico han definido el choque en Pamplona como un reto duro. Osasuna es el sexto mejor equipo en casa de la competición con nueve puntos como anfitrión.

El cuerpo técnico recupera a Braithwaite tras sanción, pero no podrá contar con los lesionados Gori, Rubén Sánchez ni Adrià Pedrosa. Además, Dani Gómez y Sergi Gómez son duda por molestias físicas y varios futbolistas se han visto afectados por un virus estomacal.

El Espanyol ha recuperado la solidez defensiva, ha limitado sus errores individuales y ha encontrado una referencia ofensiva de excelente nivel. Joselu es el máximo goleador del bloque con siete dianas y ahora amenaza a Osasuna.

De todas formas, curiosamente, el atacante nunca ha visto puerta frente al conjunto rojillo. En siete enfrentamientos, su balance es de una victoria, un empate y cinco derrotas y no ha marcado ningún gol. Este jueves, el blanquiazul confía en romper la dinámica.

En cuanto a los duelos entre ambos equipos, los resultados están equilibrados. En las últimas visitas del Espanyol a Pamplona en LaLiga, los periquitos han sumado dos victorias, dos derrotas y un empate, en la primera jornada de la anterior campaña (0-0).

Alineaciones probables

Osasuna: S. Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz; Chimy Ávila, Lucas Torró, Darko, Rubén García; Aimar Oroz, Budimir.

Espanyol: Lecomte; Óscar Gil, Calero, Cabrera, Oliván; Vini Souza, Edu Expósito; Puado, Darder, Braithwaite y Joselu.

Árbitro: Mario Melero López (C. Andaluz)

Estadio: El Sadar.

Hora: 20:00 Puestos: Espanyol (14º), Osasuna (9º)

La clave: El contacto de Aimar Oroz con el balón.

El dato: Osasuna no vence desde el 12 de septiembre.

La frase: “Los rivales han explotado esas debilidades nuestras”, Jagoba Arrasate.