Jagoba Arrasate: "Tenemos que reaccionar"

“reaccionar” para dejar atrás las cuatro jornadas sin vencer en las que el equipo ha mostrado una floja imagen respecto a lo que acostumbró a su afición en el inicio de curso. El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate , ha pedido a sus jugadorespara dejar atrás las cuatro jornadas sin vencer en las que el equipo ha mostrado unarespecto a lo que acostumbró a su afición en el inicio de curso.

“No hemos estado finos en estos dos últimos partidos, es una obviedad. Los rivales han explotado esas debilidades nuestras y es verdad que hemos estado por debajo de nuestro nivel. Soy el primero que no estuve acertado”, ha manifestado Arrasate en rueda de prensa a un día de recibir al conjunto perico.

El entrenador rojillo espera que su afición les “ayude” a pesar de poder estar “enfadados” por el devenir de las dos últimas jornadas. “Saben que es un partido importante y que, si lo sacamos, nos ponemos en una situación muy buena” ha añadido.

“Contra el Valencia estuvimos muy mal a nivel técnico y contra el Villarreal no acertamos ni con el plan de partido”, ha afirmado antes de comentar que deberán poner el foco en “dónde podemos recuperar aquello que estábamos haciendo bien, porque si no estamos a nuestro mejor nivel en Primera lo normal es que no sumemos”.

“Tenemos que saber relativizar las cosas. Ni hace un mes éramos buenísimos ni ahora somos malos. Ni una ni otra. Hay que desdramatizar, pero eso no quiere decir que no hagamos autocrítica. Me niego a frustrarme en la jornada 9”, ha opinado sobre el momento que atraviesa su equipo.

Osasuna deberá ponerse “en la frecuencia” del Espanyol en muchos aspectos del juego y “ojalá saquemos a relucir eso que tenemos, porque hemos demostrado que podemos jugar bien al fútbol”.

El preparador rojillo ve “con buena dinámica” al Espanyol, un conjunto perico que “en ataque está haciendo las cosas bien, con 12 goles y 7 palos. Su volumen ofensivo es grande e igual el problema lo tienen con los tantos en contra, algo muy raro que les ha pasado”.

Al ser preguntado por Moncayola, ha manifestado: “Espero mucho de Jon. No es que esté a mal nivel, pero lo puede hacer mejor. Es consciente y nosotros tenemos que poner ese ecosistema para que rinda mejor”.