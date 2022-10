David García, el innegociable

Jagoba Arrasate ese esEl defensa recuperará el puesto en el once después de haber cumplido un partido de sanción. Fue expulsado en el Santiago Bernabéu y vuelve apercibido ya que tiene cuatro amarillas. El de Ibero siempre ha entrado en los planes de Jagoba Arrasate ya desde que llegó en la temporada 2018-19. Es el futbolista que más veces ha usado de titular. Solo las tarjetas, lesiones, incluido el coronavirus, o el descanso le han dejado fuera de las alineaciones. Si hay alguien fijo en el esquema deese es David García después de haber cumplido un partido de sanción. Fue expulsado en el Santiago Bernabéu y vuelve apercibido ya que tiene cuatro amarillas. El de Iberoya desde que llegó en la temporada 2018-19.. Solo las tarjetas, lesiones, incluido el coronavirus, o el descanso le han dejado fuera de las alineaciones.

Osasuna echó en falta su presencia contra el Valencia, aunque no salieron las cosas en global. Aridane ocupó su lugar junto a Unai García, quien fue expulsado. De nuevo, volverá a romperse la pareja de los García que tan bien ha funcionado en este inicio. El técnico tendrá que elegir entre dos caminos siempre y cuando mantenga la línea de cuatro defensas: Juan Cruz de central zurdo dando entrada a Manu Sánchez o mantener a Aridane al lado de David. El lunes espera el Villarreal en el Ciutat de Valéncia (21h).

TITULAR EL 81% DE LAS VECES

En los dos últimos cursos David solo se había perdido seis partidos en total, tres en cada uno. En el actual ha faltado uno, el último contra el equipo de Gattuso. En la era Jagoba Arrasate es el jugador más indiscutible en los onces. Ha jugado de inicio el 81% de las jornadas de Liga, lo que demuestra su disponibilidad y la confianza del entrenador. Y lo ha hecho sobre todo de central izquierdo, pero también en la derecha cuando ha actuado junto a Juan Cruz. Supera en porcentaje de titularidades a otros pesos pesados desde 2018 como Rubén García, Nacho Vidal y Sergio Herrera.

Su crecimiento deportivo ha ido de la mano con un aumento de responsabilidades en el vestuario. Por un lado, su buen papel ha despertado el interés de equipos como el Sevilla, pero nunca ha forzado la máquina para salir. Renovó hasta 2026 con una cláusula de 20 millones. Pese a su gran hoja de méritos, a nivel nacional y europeo, no ha recibido la llamada de la selección.

Además, ha ido adquiriendo galones con el paso de las temporadas. Figura respetada en el vestuario y querida por el osasunismo. Es uno de los capitanes y un espejo para los canteranos.

El reto del central: “Quiero intentar aportar más en la faceta ofensiva”



David García valora el inicio “más que positivo” que ha tenido Osasuna y se muestra con “muchas ganas de volver” al equipo después de haber cumplido un partido de sanción.

“Tengo muchas ganas de volver al verde y de aportar lo mejor que tengo al equipo. Quiero ayudar para ir a Villarreal y empezar a sumar de tres”, comentó en referencia a la racha de tres partidos sin conocer la victoria.

Sin embargo, el de Ibero ensalzó el buen arranque de campeonato. “En líneas generales el balance es más que positivo. Es verdad que estos dos últimos partidos no han salido del todo bien. Debemos mirar más allá. Queremos darle continuidad a los buenos partidos que hicimos al principio”, señaló tras haber recibido el premio al mejor jugador de la pasada temporada de manos de la Peña de Roberto Torres.

EVITAR LOS BACHES DE OTROS AÑOS

David García tuvo menos carga de trabajo el martes, pero este miércoles ya trabajó al mismo ritmo que sus compañeros. Está listo para jugar, como casi siempre, porque es un fijo para Jagoba Arrasate tal y como demuestran los números. “Estoy muy contento, el entrenador tiene confianza en mí. No me puedo quejar. Se la he intentado devolver con buenos minutos cada fin de semana. Espero que siga así”, comentó en Arre.

Y mostró su ambición al valorar su aportación personal: “Igual tengo que aportar más en la faceta ofensiva, en cuanto a goles, eso me caracterizó el año pasado y me está faltando en este inicio. Estoy convencido de que los goles van a llegar, quiero aportar ahí. Quiero seguir con la regularidad que he tenido”.

El Mundial corta en dos la competición, algo que “cambiará la película” cuando termina la cita de Catar. “Este año los objetivos se parten en dos temporadas. En esta primera hasta el Mundial tenemos que echar el resto”.

“El equipo está muy bien. Parece un tópico pero es verdad: nuestro objetivo es cada día, el partido a partido. Es lo que nos ha funcionado estos años. Esta temporada tenemos que intentar no pillar los baches que hemos tenido siempre años anteriores. Nos centramos en eso, en mantener la regularidad”, apuntó David García.