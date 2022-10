Roberto Torres: “Veo que la gente me sigue apoyando, estoy orgulloso”

Roberto Torres vivió “un día muy especial” en la entrega anual del premio de su peña. “Veo que la gente me sigue apoyando y es muy bonito”. El de Arre se muestra “tranquilo” en un momento “delicado” por la falta de minutos. Arropado por su entorno más próximo,vivió “un día muy especial” en la entrega anual del premio de su peña.. El de Arre se muestra “tranquilo” en un momento “delicado” por la falta de minutos.

“He intentado no escuchar mucho porque soy de emocionarme fácil”, dijo sobre el discurso de los suyos. “Estoy agradecido porque me apoyan cuando las cosas no van tan bien. Es como la frase:‘Quiéreme cuando menos lo merezca porque será cuando más lo necesite’”, declaró tras el acto.

En verano, la opción de salir del club de su vida estuvo sobre la mesa hasta última hora. En ocho jornadas apenas ha contado para Arrasate. Jugó 6 minutos en el Osasuna-Cádiz. Torres asegura que “hay que afrontar las cosas como vienen”.

“Estoy súper tranquilo conmigo mismo y orgulloso del trabajo y comportamiento en un momento delicado. Espero la oportunidad lo mejor preparado posible para cuando toque si es que toca. Estoy muy tranquilo”, incidió el capitán.

"FIEL SEGUIDOR DE OSASUNA"

A Torres se le ha visto muy activo tanto en el banquillo como al terminar los partidos para felicitar a sus compañeros. “Soy el capitán, pero también un fiel seguidor de Osasuna aunque sea jugador. Las victorias son de todos, los empates, los momentos bonitos hay que apoyar a los compañeros. Cuando te toca estar dentro y desde fuera. Desde mi experiencia tengo que centrarme en los jóvenes o cuando las cosas no salen. Estoy contento con mi comportamiento y con lo que apoyo al equipo. Estoy entrenando muy bien, es lo que tengo que hacer. Tengo ganas de que cambie la situación, pero estoy tranquilo conmigo mismo”, dijo.

El ‘10’ de Osasuna, que acaba contrato en junio del próximo año, valoró que “la plantilla es muy competitiva” porque “juegue quien juegue no se nota”.

"LA GENTE ESTÁ IMPLICADA"

“Ver entrenar al equipo es una maravilla, la gente está implicada y los resultados vienen porque el equipo los merece. Son tres partidos sin ganar pero no debemos volvernos locos”, expresó sobre la situación de Osasuna.

El centrocampista aseguró que “13 puntos a estas alturas está muy bien también por las sensaciones del equipo” con ocho jornadas disputadas. “Estoy disfrutando desde fuera, obviamente me gustaría hacerlo desde dentro. El equipo está en una buena dinámica, hay que aprovecharlo”, indicó.

G.F.

Arre, convertido en epicentro del osasunismo



La sexta edición del premio que entrega la Peña Roberto Torres, que cuenta con un centenar de socios, tuvo como protagonista a David García, quien recibió su peso en leche y cerveza (84 kilos). El centro cívico de Arre vivió una tarde plena de osasunismo con la presencia de tres de los capitanes (Torres, David y Unai), además de Nacho Vidal. “Te apoyaremos allá donde estés”. El mensaje fiel de la peña al icono rojillo fue uno de los momentos más emocionantes de un acto que estuvo amenizado por el speaker de El Sadar, Edu Díaz.

David García se subió a la báscula y recogió el galardón ilusionado. “Estoy agradecido a Rober (Torres) y su peña. Estoy muy ilusionado por haberlo recibido por el gran trabajo del año pasado”, señaló el defensa.

El de Arre aseguró que los galardonados hasta ahora lo han merecido por su juego y se mostró especialmente contento porque comparte amistad con ellos. Oier, Clerc, Unai, Rubén García y Moncayola fueron los galardonados en cursos anteriores.

Para finalizar se realizaron sorteos de diferentes detalles relacionados con Osasuna. Al acto también asistieron los directivos César Muniáin, Miguel Cuesta y Txuma Iso, así como Juanma Garro, de Lacturale y Juan Mari Ulazia, alcalde de la localidad.