Humildad y ambición

Todavía con el enfado en el cuerpo la derrota contra el Getafe cuesta valorar con perspectiva el notable comienzo liguero. Los 12 puntos lo avalan, pero también las sensaciones de un bloque ya trabajado que sumado un par de marchas más y creatividad en ataque. Y lo ha implementado pronto con éxito. “Tenemos muy claro lo que queremos”, venían diciendo Braulio y Arrasate cuando acabó la pasada temporada. Jugadores de buen pie como Aimar o Moi Gómez, como ejemplo más claro. Sin perder la fiabilidad. Porque la línea defensiva sí es continuista con los mismos nombres sobre el tapete.

Normal que Arrasate diga que Osasuna “quiere más”. Ese hambre e inconformismo se antoja prometedor. “Desde la humildad y la ambición”, comentó en la previa. Pueden ser dos ideas que representen a la perfección el sentir del osasunismo y del vestuario. Humildad para saber que el primer escollo es la permanencia y humildad también para encajar con naturalidad la derrota contra el Getafe en casa. No hay que perder la perspectiva. Pero, por contra, ambición para pensar que Osasuna puede seguir instalado en la mitad de tabla amenazando la parte alta. Y la misma ambición para pensar con rabia que el partido contra el Getafe era ganable en igualdad numérica. Pero los errores, uno por accidente -el de Nacho Vidal- y otro por temeridad -la expulsión del Chimy- se pagan caro en Primera.

Humildad, de nuevo. Esa “virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento”. Sirve para grabarse a fuego que no se puede perder ni un segundo el estado de alerta para competir en la categoría. Es la primera piedra. Si no, llegan esos fallos que cuestan puntos.

Pero ambición, también. “Deseo ardiente de conseguir algo , especialmente poder , riquezas, dignidades o fama”, dice la RAE. Osasuna quiere salvarse como punto de partida, sí, es su premisa. Pero aspira a asomarse en la parte media alta. Nadie lo esconde en el club. Así será si compite como en las primeras jornadas. En este contexto Osasuna cuenta con un intangible diferencial. Lo ha sido en el inicio: un proyecto que ha conseguido retener a sus jugadores más valiosos y que tiene una forma de trabajar ya establecida. Eso, ante grandes plantillas que todavía están en construcción. Una fortaleza gigante en este fútbol volátil. Desde la humildad.

EN LA GRADA



​Suplentes que piden paso, bendito problema

Arrasate no lo tiene fácil este curso para decidir las alineaciones. Porque quienes aparecen desde el banquillo muestran un alto nivel competitivo. Veáse Darko para suplir a Moncayola o Rubén García por la lesión de Aimar. Hay más casos. Abde exprime los minutos que sale, al igual que Rubén Peña, quien volvió de la lesión a muy buen nivel. Mientras, Nacho Vidal ha elevado sus prestaciones quitando el fallo en el primer gol del Getafe. Con el abulense disponible deberá decidir Arrasate quién es el lateral derecho. Lo mismo ocurrirá en la zona ofensiva cuando se recupere Aimar Oroz. Cuesta quitar piezas de la alineación, señal de que las cosas funcionan. Pero, a la vez, hay jugadores que hacen méritos para entrar. Gana Osasuna.

​La roja al Chimy cambia el partido

La expulsión del Chimy al filo del descanso rompió por completo los planes de Osasuna ante el Getafe. El argentino se equivocó en su lance con Juan Iglesias. Entró tarde y a la altura de la rodilla. Lo vio De Burgos Bengoetxea desde el VAR y el árbitro no tuvo dudas después de la amarilla inicial. El Chimy, de sangre caliente en cada acción, no supo bajar las revoluciones. Después pidió perdón públicamente a los compañeros y la afición. En todo caso, horas después se vio una fea acción de Reinildo en el derbi madrileño en la cual no entró el VAR para avisar de la roja. ¿Cuál es el criterio? Es lo que resta credibilidad a esta herramienta.

​Que no se repitan arbitrajes así

La tarjeta era roja era merecida y las amarillas a Osasuna seguramente también, pero el arbitraje de Isidro Díaz de Mera, por su criterio -o más bien su falta de criterio- fue desesperante. El Sadar le despidió con una intensa bronca porque terminó desquiciado. Hasta Jagoba Arrasate, hombre tranquilo, vio la amarilla ante las decisiones incomprensibles del árbitro. Fue el protagonista, mala señal. No aplicó el mismo rasero para amonestar al Getafe y, por ejemplo, no dejó seguir una jugada de Osasuna para pitar una falta favorable. Pero es que ni siquiera lo detuvo para sacar tarjeta. Un arbitraje de los que minan la moral.

​La afición empujó hasta el final

Lo dijo Juan Carlos Unzué cuando Osasuna se quedó con diez. “La afición va a ser el jugador número once”. El navarro se estrenó como comentarista en un partido de los rojillos en DAZN y demostró estar muy al día de la actualidad rojilla. En la adversidad del resultado, El Sadar se vino arriba y apretó más que nunca, sobre todo al inicio de la segunda parte. Hubo una buena afluencia (18.255) pese al cambio de hora sobre la marcha e injustificable. El verdadero ejercicio de fidelidad llegó al final. Pese a la derrota, afición y equipo entonaron la canción ‘somos un equipo’, muestra clara de la conexión que existe independientemente del resultado.