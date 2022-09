"Hay barón, qué sofocón, que nos vamos de bajón al parón y nos hemos quedado sin subidón. Y es que David Soria evitó recoger del fondo de las mallas el balón. Vaya mojón". Ea, así, rimadito y poético llega el menda lerenda tras el 0-2 que nos ha metido el y nos hemos quedado sin subidón. Y es que David Soria evitó recoger del fondo de las mallas el balón. Vaya mojón". Ea, así, rimadito y poético llega el menda lerenda tras el 0-2 que nos ha metido el Getafe (aldea dicen los rayistas, pero aldea rica) en el choque que da paso a dos semanas de descanso por compromisos de las selecciones. Los detalles marcaron la primera derrota rojilla en El Sadar, donde nos las prometíamos muy felices.

Si nos confiamos somos muy malos, y así ha vuelto a pasar. ¿A qué equipos habíamos ganado? A un Sevilla venido a menos, al Cádiz y al Rayo. Pues eso. Que el conjunto de Quique Sánchez Flores nos ha mojado la oreja pero que bien mojada, nos ha bajado los ánimos a los pies (o por lo menos hasta las rodillas) y nos ha hecho recalibrar el punto de mira de nuestras pretensiones. Y pensar que alguno ya pensaba en la pelea por el liderato en el Bernabéu...

Los detalles, los detalles. La vida se guía por esas pequeñas cositas que marcan el devenir en uno u otro sentido. Ese golpeo con la zurda que se va dos centímetros más a la derecha de lo deseado, pegando en el palo y saliendo escupido hacia fuera. Esa manopla del portero a cabezazo de Darko con sello Sanjurjo, a lo espantamoscas pero eficaz. Esa carrera de espaldas para cerrar el pase, hacerte la picha un lío con los tobillos, dejarla al rival a placer con tan mala baba que ni en el Comunio te lo cuentan de asistencia... Los detalles.

Las revoluciones. Altas. Concentradas en las piernas, haciendo que los futbolistas vayan enchufados, al precio que corre la electricidad. Es lógico que se de algún que otro chispazo. Y el Chimy es muy de Fuerzas Eléctricas de Navarra. Esa entrada no se hace ni con un dummy delante. Los tacos para las palabras o para asentarte en el terreno, nunca a la pierna. Lógico que Díaz de Mera te expulsara, Comandante.

Díaz de Mera. Otro gallito para el corral de los pitolaris, raza cruel junto a políticos y programadores informáticos. No me cansaré de decirlo. El Chimy se la buscó, pero el trencilla no hizo sino echar gasolina a una grada incendiada, haciendo méritos (a saber ante quién) para ser nombrado candidato a lanzar el Chupinazo el año que viene.

Once similar al de Almería, algo que sorprende ya que juegas en casa. Buena primera media hora de juego de Osasuna. David Soria era el mejor de los azulones. Hasta que llegó el 0-1, hasta que llegó la expulsión. Ahí ya se perdió todo, se entregó la cuchara, pese a las débiles muestras de querer reaccionar. Pero en este fútbol físico jugar con uno menos no es lo mismo que cuando Helenio Herrera. Se nota, se siente, llegó la derrota.

Budimir anda pensando en el Mundial. Si no no se explica el arranque del cisne, más parecido a un pollo remojado que a un goleador por el que se ha soltado semejante pastizal. Lento, sin acierto, dejándose comer el pan del morral. Se asoció bien un par de ocasiones, con el Comandante, y poco más. No remata un balón ni aunque lleve atado un billete morado. Aportación insuficiente del croata al que igual hay que empezar a dejar que no se canse, que se desfogue en Catar y ya luego, a la vuelta, que se lo curre.

Mal la defensa, que está siendo de largo la peor línea este año. Nacho Vidal no se encuentra y los García, sobre todo David, están muy lejos de su versión del pasado año. En el segundo gol le gana la espalda Duarte, en domingo, con mucha facilidad. Ya que Sergio Herrera es incapaz de salir a donde se le pide que salga, por lo menos que cubran los centrales. ¿No? Luego, a otros balones al borde del área, sí sale el meta... Menos mal que espera en el banco Aitor Fernández.

Si perdonamos, terminamos pagándolo. Perdonó Rubén, perdonó Darko. Budimir no encaró con ventaja. Abde lo intentó y se encontró con un David Soria que despejaba hasta las que rebotaban en su barrera. Acierto o fracaso. El choque lo marcan Nacho Vidal con su carambola tobillera, Chimy con su expulsión, Díaz de Mera con su exasperación y la estrategia en contra.

Millones son amores. El Getafe este año ha fichado a Munir, a Portu, a Mayoral, a Luis Milla... ¿Sigo? La peña estaba asombrada por el mal inicio de un equipo que desde David Soria atrás hasta Ünal adelante es un plantillón. Y nosotros pensando en el Bernabéu, en el choque contra el Real Madrid, en la pelea por el liderato, en irnos de subidón al descanso por compromisos internacionales. Subidón el azulón. Los rojillos, de bajón. Mejor al principio que a final de temporada. Ahora a descansar, reseteo, a recuperar a todos, amistoso de por medio y a ver si de Chamartín no nos vamos con mucho daño moral...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!