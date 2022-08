Osasuna no contempla la llegada de otro fichaje

no haya más movimientos en cuantos a refuerzos. Osasuna no contempla la llegada de una última incorporación de aquí al cierre de mercado. La ventana veraniega acaba el 1 de septiembre y la previsión en estos momentos es queen cuantos a refuerzos.

El club rojillo se ha abierto siempre a la posibilidad de traer a un extremo con perfil desequilibrante. Era uno de los objetivos desde que finalizó la pasada temporada y, en efecto, se han ido haciendo movimientos aunque sin entrar en negociaciones. En Osasuna se considera que no será necesario salvo que apareciera una oportunidad de mercado irrechazable. En ese caso, tendría que ser un futbolista de nivel, contrastado, amén de cumplir con los parámetros económicos. No un complemento para la plantilla. “A día de hoy es imposible que venga alguien”, señalaban este martes fuentes de la entidad.

El club dispone de margen salarial suficiente para una incorporación. Cuenta con 6 millones de euros que no ha empleado de los fondos CVC. Pero no está dispuesto a realizar cualquier inversión. Otro escenario sería que se produjera una lesión de gravedad con el periodo de fichajes todavía activo, una salida no deseada por el pago de la cláusula o, como se ha mencionado, que el mercado ofreciera la garantía de un fichaje de calibre. Por poner un ejemplo, Bryan Gil entraría dentro de esa selecta nómina, sin que el extremo del Tottenham, a punto de recalar en el Valencia, sea en realidad una posibilidad.

han irrumpido jugadores de talento como Aimar Oroz, que se han sumado a otros futbolistas que, con diferentes perfiles, pueden jugar por detrás del delantero en banda como Rubén García, Kike Barja, Roberto Torres, el Chimy Ávila o incluso Rubén Peña si adelanta su posición. También Javi Martínez conoce el puesto o el mismo Darko Brasanac. Sin olvidar que Iker Benito, extremo puro, está en dinámica de primer equipo aunque está previsto que juegue con el Promesas. Los técnicos entienden que la plantilla está bien equilibrada tras su confección. Prueba de ello, es el rendimiento que se ha ofrecido en estas dos jornadas de Liga. En esa parcela ofensiva que se quería renovar,como Moi Gómez , que se han sumado a otros futbolistas que, con diferentes perfiles, pueden jugar por detrás del delantero en banda como Rubén García, Kike Barja, Roberto Torres, el Chimy Ávila o incluso Rubén Peña si adelanta su posición. También Javi Martínez conoce el puesto o el mismo Darko Brasanac. Sin olvidar que Iker Benito, extremo puro, está en dinámica de primer equipo aunque está previsto que juegue con el Promesas.

EZ ADBE NO VENDRÁ

Hay muchos nombres que se han vinculado a Osasuna. Hace unas semanas saltó el de Adnan Januzaj, ex de la Real Sociedad y que sigue en el mercado como agente libre. Es un futbolista inalcanzable para la economía rojilla y rompería con la armonía salarial. El club sí que intentó la incorporación de Cristian Portugués Portu, que tras salir de San Sebastián optó por el Getafe en una operación importante de dinero.

Hay otras opciones que se han tanteando como la del azulgrana Ez Abde. En las últimas horas, cuentan en Barcelona que el marroquí de 20 años podría quedarse con Xavi a la vista de las salidas para liberar masa monetaria. Abde tiene pretendientes y, más allá de estas circunstancias, en el club entienden que no ofrece esas garantías que pudieran convencer. El mercado va llegando a fin.