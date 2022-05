Regreso encarrilado: la cesión de Manu Sánchez a Osasuna, cerca de concretarse

tercera etapa como cedido del lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Los clubes quieren sellar el préstamo y el jugador desea seguir en Pamplona. Las posturas parecen condenadas a entenderse, aunque falta el visto bueno del Cholo Simeone, que no ha contado con él. Lo normal es que vuelva a repetirse la misma fórmula. El nombre de Manu Sánchez figura en la confección de la plantilla de Osasuna del año que viene. En el club prácticamente dan por sentado que volverá a concretarse ladel lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Los clubes quieren sellar el préstamo y el jugador desea seguir en Pamplona. Las posturas parecen condenadas a entenderse, aunque falta el visto bueno del Cholo Simeone, que no ha contado con él. Lo normal es que vuelva a repetirse la misma fórmula.

Existe una gran relación entre las parcelas deportivas de los clubes. Ya han intercambiado opiniones en favor de ese préstamo y Manu Sánchez también les ha manifestado su intención de seguir creciendo como rojillo. El joven futbolista, de hecho, no se despidió de la afición de El Sadar en el último encuentro conocedor de que su futuro, seguramente, esté en Osasuna.

La postura final de Simeone es uno de los peligros para que cristalice el acuerdo, algo que y sucedió hace dos cursos cuando frenó la llegada de Manu en verano. Había acuerdo entre las partes. Acabó de rojillo en el mercado invernal. Que Manu Sánchez sea utilizado en alguna operación también aparece como amenaza. Falta la firma y se espera que pese la voluntad de todas las partes. La entidad que preside Cerezo estudia renovarle y apostar por otra cesión.

SE LE ESPERA EN PRETEMPORADA

Dentro del club rojillo son muy optimistas y confían en que la cesión se pueda hacer antes de que empiece la pretemporada para que esté a disposición de Arrasate. El técnico está encantado con el madrileño a nivel deportivo y personal, ya que se ha integrado a la perfección y se ha ganado el cariño del vestuario.

Manu Sánchez podrá ser inscrito de nuevo como sub 23 para que no compute en la masa salarial de la primera plantilla. Por su edad, otro año en Osasuna sumará como formación y el club rojillo se beneficiaría económicamente en caso de futuro traspaso ingresando un porcentaje. La semana que viene se concentrará con la selección española sub 21.