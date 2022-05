Osasuna pone el foco en Rubén Peña para el lateral derecho

Rubén Peña es una de las opciones que maneja El jugador del Villarreal gusta mucho al cuerpo técnico y la dirección deportiva por su velocidad y polivalencia, ya que puede jugar más adelantado. La operación resulta compleja porque tiene comprometidos dos años más de contrato. Su club le busca salida, pero desde El Sadar no están dispuestos a pagar por un traspaso. es una de las opciones que maneja Osasuna para reforzar el lateral derecho.al cuerpo técnico y la dirección deportiva por su velocidad y polivalencia, ya que puede jugar más adelantado. La operación resulta compleja porque tiene comprometidos dos años más de contrato. Su club le busca salida, pero

Con todos estos ingredientes comienza un compás de espera. No será tarea sencilla desbloquear la situación. Las opciones de Osasuna pasan por obtener una cesión o encontrar una fórmula que no suponga desembolso alguno al menos este verano. Braulio Vázquez ya dejó caer en la rueda de prensa que estudia fórmulas imaginativas para conseguir sus objetivos sin pagar un traspaso. Todo ello si es que no se produce ninguna salida inesperada que genere ingresos.

EL OBSTÁCULO: TIENE CONTRATO

El planteamiento inicial pasa por jugadores libres o cedidos, por lo que Rubén Peña, que cumplirá 31 años en julio, encajaría en esa segunda alternativa. Ha habido movimientos para tantear la incorporación. Está en la rampa para marcharse del Villarreal porque no ha tenido minutos, mermado por una lesión. Ha jugado 9 partidos. Disputó 7 minutos en la última jornada liguera en el Camp Nou y no aparecía desde diciembre del año pasado. Su futuro parece lejos de La Cerámica, una posibilidad que quiere aprovechar Osasuna. Peña pasó antes por Valladolid, Guijuelo, Leganés y Eibar.

El lateral diestro es otra de las posiciones que se rastrean en el mercado, lo que daría más opciones a una cesión de Jesús Areso.