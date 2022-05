Tercer partido de vacaciones

Ni el homenaje, adiós, despedida o celebración, llámenlo X, de Oier Sanjurjo se ha podido cerrar con un triunfo. Y van tres partidos en los que el equipo está pensando más en la playita y en el bronceado que en otra cosa. Pueden decir misa, pero es la triste realidad. Pese a tener la ocasión de darle picante al final de campaña, de poder dejar debajo a los bilbaínos, de arrebatarles una plaza y cobrar un kilito más que para nosotros, los pobres, nos viene de lujo. Pero...

Sabrá Jagoba qué tiene que hacer, es su trabajo. Igual es que La Famiglia le ha dicho que, al igual que suelen hacer con las camisetas de la tercera equipación que hay que sacarlas para moverlas en el mercado, en estos encuentros finales hay que colocar a los menos habituales para ver si tienen mercado. Que en los despachitos se mueve mucho dinerito, que dicen mis sobris. A saber.

Lo peor que puede pasarle a Osasuna, no es la primera vez que lo menciono, es llegar sin aspiraciones a final de temporada. Cuando nos jugamos algo, principalmente la permanencia, la grada se pone a tono y el equipo se descuerna y se deja lechezuelas, criadillas y lo que haga falta. Pero si no hay nada (o no se les dice que hay algo, que igual no se han enterado estos), la cosa se pone más sosa que el arroz de un geriátrico.

Ganando al Getafe Osasuna se colocaba a tres puntos del Madrid del Norte, próximo rival al que visitarían los rojllos en la penúltima jornada. Y si se les gana, se empata la cosa y por lo menos tenemos una última entrega de LaLiga de las Estrellitas con algo en juego, esa honrilla de poder ganar una plaza más, de derrotar a un rival histórico. Está visto que la peña piensa más en la reserva hotelera y en el próximo año que en lo que podrían ganar...

Calcado. Al choque del Martínez Valero. Al choque del RCDE Stadium. Y no hay dos sin tres. Tres 1-1 similares, con los rojillos adelantándose, encajando un gol que ni a nosotros del Anaita nos meten en Boscos con diez. Que si un córner al primer palo jugando contra uno menos. Que si indolencia defensiva al ver cómo Melamed amaga doce veces con disparar y claro, al no ver que le achuchan, dispara y marca. Parsimonia contra un Getafe que vino a hacer lo que les enseñó Bordalás, pese a que tenían a Flores plantado en el banquillo, y que empató con un autogol de Torró. Si es que ni sudaron para marcar los azulones...

Y a todo esto, Jagoba dando mintuos a Juan Pérez, a Oier, a Torres, a Unai... En unos encuentros que podían haber dado mucho premio y se van a quedar para la estadística y con una novena plaza que a ver si se mantiene, que el Valencia está a tres puntos de diferencia. No mola, la verdad. No hace gracia, no sienta bien a la afición, no gusta ver que se pierde el gen competitivo, por mucho que salgan luego todos diciendo que se han dejado la piel, el sudor y hasta sangre. "Amos, Rafa, no me jod...s".

Pues a verlas venir. Las vacaciones, me refiero. Porque las dos últimas jornadas imagino que las jugarán Pelé, Melé y Cascamelé. Veo un once en San Mamés con Ramalho, que querrá hacer un Almendro en la vuelta a la que fue su casa, como Areso. que salió del Botxo contento, con Oier y Torres, a ver si tienen cartel por la zona del Guggenheim y Barbero arriba. Total, ya puesto, míster, sube a alguno del Promesas, te tiras el moco con la afición y todos contentos, La Famiglia alegre y las chicas ascienden.

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!