Osasuna activa la operación Torró

Lucas Torró muestra ahorapara renovar su contrato, que expira en 2024. “Vine hace un par temporadas. El club apostó fuerte y el entrenador me dio su confianza. Estoy encantado. Uno está donde quiere estar. Aquí soy feliz y estoy muy a gusto”. Las palabras del alicantino hace justo un mes en un espacio nacional televisivo no eran un canto al sol. Así de abierto se mostraba cuando le preguntaban sobre su intención de seguir en Osasuna y así lo ha ratificado ahora en su decisión decon el club a través de sus representantes.

Torró cumplirá en julio 28 años y valora lo feliz que es en Osasuna. Su ficha actual es más bien modesta dentro del vestuario, pero tiene una explicación. Cuando Osasuna le fichó del Eintracht de Frankfurt en verano de 2020 para iniciar su segunda etapa en El Sadar le pidió un esfuerzo al jugador que aceptó y entendió. ¿El motivo? Se pagó un traspaso de 2 millones de euros y había que cuadrar las amortizaciones. Ahora es el momento de subir su salario y, con ello, la cláusula de rescisión de 10 millones.

Torró permaneció dos ejercicios en Alemania, donde jugó la Europa League. Varias lesiones, alguna de importancia, y el fallecimiento de su hermano le marcaron. Volvió a recibir la llamada de Braulio Vázquez para regresar a Pamplona y ese cariño del club siempre lo ha tenido en cuenta. En menos de dos años, su valor ha subido como la espuma.

NO SE VENDE

De aquella operación con el Eintracht , la institución alemana se reservaba el 30% de la plusvalía de una hipotética venta futura. Por tanto, de facturarse su salida por la cláusula, 2,4 millones irían destino Alemania.

Osasuna ya ha comunicado a sus representantes que no habría posibilidad de negociación por debajo de lo que marcan 10 millones de euros en su contrato. “Ni 5 ni 6”, señalan en el club, optimista ante la voluntad del jugador de querer seguir y a la vez cauto de que pueda haber un movimiento cuando finalice la temporada de algún equipo puntero que vaya a jugar Europa. El Sevilla le tiene en su agenda, pero ese interés no se ha traducido en nada por ahora. ¿Renovará Torró?

29 partidos, todos como titular, en 33 jornadas. Titular indiscutible para Arrasate. Mediocentro posicional. No ha sufrido oscilaciones en cuanto a su nivel.Las lesiones le han respetado. Contra equipo de la parte alta, también ha ofrecido su potencial. Y cuando no ha estado, se ha notado. Como el pasado miércoles en el choque contra el Real Madrid. Descansó por acumulación de amonestaciones. “No tenemos un jugador como Torró y lo hemos echado de menos, sobre todo en la segunda parte”, se lamentaba Jagoba Arrasate nada más perder contra el Real Madrid.

No suele ser habitual que un entrenador se acuerde de un jugador que no haya podido estar, pero no pudo evitarlo. Eso no quitaba para reconocer el gran partido que había hecho Moncayola en su demarcación por delante de la defensa. Aunque puedan jugar en una parcela similar en el centro del campo,. Torró es más de guardar la posición y Moncayola , de actuar en la ida y vuelta.