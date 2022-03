Lucas Torró: "Uno está donde quiere estar. Aquí soy feliz"

Moncayola, Vine aquí desde Alemania hace un par de temporada porque confiaron en mí. El club apostó fuerte y el entrenador me dio su confianza. Me siento feliz. Muy feliz y asentado en la ciudad. Eso me permite dar mi mejor versión. Estoy encantado de estar aquí. Uno está donde quiere estar. Aquí soy feliz y estoy muy a gusto”. Estas palabras llegan cuando hay cantos de sirena sobre una posible salida del alicantino por su buena temporada. En esta sentido, el club navarro es tajante: “El que quiera a nuestros mejores jugadores que pague la cláusula”, reconoció el director deportivo Osasuna ha cogido intensidad con las renovaciones. David García Arrasate y el Chimy Ávila . ¿Será el siguiente Lucas Torró ”, preguntó el presentador de El Tercer Tiempo en Vamos. El centrocampista de Osasuna respondió sin titubear: “. El club apostó fuerte y el entrenador me dio su confianza. Me siento feliz. Muy feliz y asentado en la ciudad. Eso me permite dar mi mejor versión. Estoy encantado de estar aquí.”. Estas palabras llegan cuando hay cantos de sirena sobre una posible salida del alicantino por su buena temporada. En esta sentido, el club navarro es tajante: “El que quiera a nuestros mejores jugadores que pague la cláusula”, reconoció el director deportivo Braulio Vázquez

LA FIGURA DE ARRASATE

“Hay que ir paso a paso. Estamos contentos por la renovación del míster porque es una persona importante en el club. Lograron el ascenso con él y ya llevan unas temporadas en Primera Divisón. Jagoba es una persona humilde, tranquila y que nos transmite la esencia de Osasuna. Nos ayuda mucho. Estamos muy contentos con que siga. A largo plazo la idea es intentar terminar de la mejor manera posible para empezar la siguiente bien. El objetivo es salvarse cada temporada. Ahora que hemos conseguido la permanencia virtual queremos quedar lo mejor posible en la clasificación. Tenemos que darlo todo en cada partido”.

SUS ENTRENADORES

Lucas Torró ha sido dirigido por técnicos como Zidane, Diego Martínez o Adolf Hütter. “He tenido la suerte de haber pasado por diferentes clbues y entrenadores. Absorbes lo mejor de cada uno. Jagoba me pide que llegue más arriba. Es una faceta que no me habían pedido otros. En eso tengo que mejorar. Al final te van moldeando y todos te hacen mejor jugador”.

LA REUNIÓN QUE TODO CAMBIÓ

“El año pasado estuvimos 13 partidos sin ganar. Las sensaciones no eran buenas, nos sentíamos débiles y eso se alargaba. Salimos de la crisis por el vestuario. Somos una familia. Se nota que hay mucho vínculo con la ciudad y el club. Hay muchos jugadores que son de Navarra, son buena gente. Tras esa mala dinámica nos reunimos, charlamos y tratamos de cambiar muchas cosas. La unión hace la fuerza. También ayudó la decisión del club de que siguiera el entrenador. En la mayoría de ocasiones se hubiera cambiado. Se tuvo confianza en él y en nosotros. Le dimos la vuelta a partir de la unión. Este año también, pero ahora mismo estamos en una situación confortable y agradable. Hay que aprovecharlas”.

LA ALTA INTENSIDAD, CLAVE

“Charlando con jugadores que se fueron a otros equipos, la mayoría de ellos coincide en que como entrenamos nosotros, a nivel de intensidad, lo hacen pocos equipos. En el día a día, en las posesiones, en los partidos... tratamos de jugar a alta intensidad. Es nuestra base y la identidad de nuestro juego. Queremos presionar arriba y eso exige intensidad. Si no lo entrenas, después no lo puedes plasmar. Es cierto que entrenamos muy intenso”.