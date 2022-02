Osasuna y el Chimy se acercan para la renovación

para firmar la renovación. Hay sintonía entre las dos partes. El club ha trasladado su oferta al representante y el delantero ha mostrado su deseo de continuar en Pamplona más allá de 2023, extremo imprescindible para abordar la negociación. Lo hizo hace escasos días a nivel interno y ayer lo ratificó a nivel público. Osasuna y el Chimy Ávila están acercando posturas. Hay sintonía entre las dos partes. El club ha trasladado su oferta al representante y el delantero ha mostradoen Pamplona más allá de 2023, extremo imprescindible para abordar la negociación. Lo hizo hace escasos días a nivel interno y ayer lo ratificó a nivel público.

Osasuna ha entablado conversaciones telefónicas con el agente, el argentino Jorge Bilicich, y el siguiente paso será una reunión en la capital navarra. El intermediario tiene previsto desplazarse este mes para visitar al Chimy y, de paso, sentarse a negociar con el director deportivo, Es posible que en las próximas semanas el asunto se finiquite., el argentino Jorge Bilicich, y el siguiente paso será una reunión en la capital navarra. El intermediario tiene previsto desplazarse este mes para visitar al Chimy y, de paso, sentarse a negociar con el director deportivo, Braulio Vázquez

Osasuna no se moverá del planteamiento que ya ha formulado, según los parámetros que considera justos dentro de la jerarquía que merece en la plantilla. En la propuesta, hay una parte de su salario que es fija y otra que está en función de objetivos como los goles marcados. Mejora sus actuales condiciones, las que se firmaron cuando llegó del Huesca en 2019.

El Chimy acaba contrato en 2023 y Osasuna no quiere comenzar la próxima temporada con el atacante en el alambre a nivel contractual. Sería un riesgo. Ha podido comprobar que está recuperando su nivel físico y competitivo, no lejos del que exhibió a su llegada. Busca un doble objetivo. Contar con él en el campo y, por otro lado, sentirse protegido en años firmados en el caso de que tenga una oferta importante. La cláusula actual es de 25 millones , cifra que estaba dispuesta a pagar el Brighton antes de su primera lesión hace dos años. Emisarios del club británico estuvieron en Pamplona para comunicar su intención de depositar el dinero. Ha sido la vez que ha estado más cerca de marcharse. Luego trascendió, sin que Osasuna lo supiera a ciencia cierta, que el Barcelona también lo quería.

Hace un año, el Chimy recibió una oferta para renovar. El acuerdo estuvo a nada de firmarse, pero tras varios meses de incertidumbre Osasuna optó por romper negociaciones al ver que cambiaban algunas condiciones. La propuesta de ahora es independiente a la anterior. Hay sintonía. Todo indica a que firmará, pero hay que esperar a la cumbre de Pamplona.

"OJALÁ PODAMOS LLEGAR A UN ACUERDO"

Hay un factor importante. El delantero desvelaba ayer en una entrevista en Efe su deseo de seguir. Así se lo ha transmitido al club. “Braulio me ha preguntado, pero esos temas se manejan con mi agente. Yo lo que más quiero es quedarme aquí. Sé lo qué le debo a la gente, y si hay algo que sabe mi representante es que no he cambiado de opinión y que no me quiero marchar de aquí”, afirmó. “Ojalá podamos llegar a un acuerdo, pero eso ya depende de las gestiones entre mi agente y la directiva”.

La gran mayoría de la afición quiere que se quede. “Ellos deben saber que me quiero quedar. Se ha rumoreado que había clubes interesados, pero yo insisto en que mi intención es seguir aquí. Después, lo que negocie mi agente con Braulio no lo tengo al día. No me gusta entrometerme, sino disfrutar del fútbol sobre el verde”.

En estas últimas jornadas, el Chimy está rindiendo a un gran nivel en la banda. “Jagoba me está ayudando a progresar y a adaptarme a esa posición, pero, sobre todo, lo que hay que tener es voluntad, mérito y ganas de estar constantemente subiendo y bajando en beneficio del equipo”, explicaba el Chimy, que cuenta con Nacho Vidal como escudero atrás. “Es fácil jugar sabiendo que tengo dos enormes pulmones detrás de mí. Nos hemos adaptado rápido, nos complementamos bien y somos dos piezas de sacrificio a las que les complace atacar y defender”.

En cuanto a su estado físico y futbolístico tras las dos lesiones graves, cree que aún puede estar mejor. “Cristiano y Messi son los únicos que siempre están al 100 %. Después estamos el resto, a los que siempre nos falta algo. En mi caso, algo me quedará para llegar al máximo. Eso me lo va marcando el cuerpo partido a partido”.