Chimy Ávila: "Ya se lo dije a Braulio, me quiero quedar"

jugador argentino de continuar en el equipo. Elde Osasuna Chimy Ávila ha asegurado que le ha comunicado al director deportivo del club, Braulio Vázquez , su intención de renovar y ha destacado que ambas partes se esforzarán “por igual” para que pueda

“Braulio me ha preguntado, pero esos temas se manejan con mi agente. Yo lo que más quiero es quedarme aquí. Sé lo que le debo a la gente, y si hay algo que sabe mi representante es que no he cambiado de opinión y que no me quiero marchar de aquí”, insiste sobre su inamovible deseo de continuidad en Osasuna más allá de junio de 2023, año en el que vence su actual relación contractual.

En una entrevista, incide en que “ojalá podamos llegar a un acuerdo, pero eso ya depende de las gestiones entre mi agente y la directiva”, afirma un jugador que prefiere no “obsesionarse” con el tema.

En ese sentido, manda un mensaje de tranquilidad a la afición rojilla: “Ellos deben saber que me quiero quedar. Se ha rumoreado que había clubes interesados, pero yo insisto en que mi intención es seguir aquí, después lo que negocie mi agente con Braulio no lo tengo al día. No me gusta entrometerme, sino disfrutar del fútbol sobre el verde”.

Tras su tercer partido consecutivo como titular en la banda derecha, Ávila dice sentirse “cómodo y ahogado por el tema de la adaptación”, algo que ya experimentó con el anterior técnico, Rubi, durante su estancia en el Huesca.

Jagoba Arrasate me está ayudando a progresar y a adaptarme a esa posición, pero, sobre todo, lo que hay que tener es voluntad, mérito y ganas de estar constantemente subiendo y bajando en beneficio del equipo”, añade sobre su nueva demarcación.

“A quién no le gusta hacer gol y pisar el área con más asiduidad”, destaca rotundo un jugador con mucho peso en la plantilla, que cuenta con Nacho Vidal como escudero en la defensa: “Es fácil jugar sabiendo que tengo dos enormes pulmones detrás de mí. Nos hemos adaptado rápido, nos complementamos bien y somos dos piezas de sacrificio a las que les complace atacar y defender”.

En cuanto a su estado físico y futbolístico tras superar las dos lesiones de ligamento, el rosarino responde: “Cristiano y Messi son los únicos que siempre están al 100 %. Después estamos el resto, a los que siempre nos falta algo. En mi caso, algo me quedará para llegar al máximo; eso me lo va marcando el cuerpo partido a partido”.

El deportista de 27 años no se mete prisa y dice ir “escalón a escalón, sin acelerarme”, siempre con el objetivo de demostrar a sus seguidores “que quiero sacrificarme por Osasuna, algo que siempre trato de hacer”.

“Mientras mi corazón siga latiendo, no hay dolor que lo pare”, dice al referirse a las roturas de sus rodillas, que dejaron marcado al Chimy Ávila, "un jugador al que nada le frena, salvo Dios”.

Osasuna cayó eliminado en Copa del Rey a manos del Girona a principios de enero, un bache tras el que el equipo aprovechó para hacer piña y analizar la situación: “Tuvimos una charla agradable y muy necesaria, tanto para los jóvenes como para los veteranos”.

El club navarro dejó atrás ante el Cádiz una racha de 10 jornadas sin vencer para encadenar cinco sin conocer la derrota, una significativa mejora motivada por “el sacrificio y la lucha de todos”.

Cuenta que Arrasate les anima a no centrarse demasiado en los resultados positivos, “sino en lo que tienen por delante”, para no confiarse y continuar aprendiendo en el día el día.

Sobre la relación del míster con la plantilla explica que “nos ayuda mucho. Siempre nos pide un poco más porque sabe que se lo podemos dar, y él pone todo su empeño en que sigamos progresando”.

Al recordar las dos experiencias vividas en España desde que llegó en la temporada 2017-2018, expresa muy agradecido que “Huesca es el amor de madre, y Osasuna, el amor de familia, que siento de manera muy especial, como el del padre adoptivo que te cría y te ayuda a crecer”.

Otro de los grandes temas dentro del osasunismo es la renovación de Jagoba Arrasate, sobre la que el Chimy se pronuncia alto y claro: “Me gustaría que se quedase, porque le considero una gran persona, y por todo lo que aporta al equipo. En los momentos más difíciles, supo coger el timón con fuerza, y todos nos arrimamos a él para salir adelante”.

“Jagoba no habla de su renovación. He leído por ahí que quizás ahora no cuenta con el mismo respeto que tuvo anteriormente por parte de los jugadores, pero eso no es así, y sabe que siempre va a tener la lealtad de todo el plantel”, afirma.

Los de Tajonar recibirán este sábado al Atlético de Madrid , club que estuvo interesado en contratar los servicios del ‘9’ del conjunto pamplonés: “Lo afronto como jugador de Osasuna que soy, y voy a defender la camiseta rojilla como hago cada fin de semana. Más allá de lo que se haya podido comentar, yo me debo a este club”.

Los colchoneros siempre se han distinguido por su fútbol aguerrido y duro, aspecto que le gusta al delantero: “Quizás es el terreno donde más me gusta jugar y lo disfruto muchísimo, siempre con cabeza y con los pies en la tierra”.

Esta semana tuvo un emotivo detalle con un niño aficionado de Osasuna que se encuentra ingresado en la UCI. Le envió una camiseta firmada, gesto que ha transcendido en las redes sociales: “Más que como futbolista, actué como padre. Mi hija estuvo mucho tiempo hospitalizada jugándose la vida, y eso no se olvida. Son vivencias que te tocan de forma muy profunda”.

“Uno siempre sueña con defender su bandera y con decir 'he logrado lo que quería'. La decisión está en manos de Scaloni y yo seguiré mi camino tranquilo haciendo las cosas lo mejor posible”, dice sobre la posibilidad de ir al Mundial de Qatar, en el que Argentina podrá lograr “lo que se proponga”.

Parece que Pamplona podría volver a celebrar los Sanfermines este verano, motivo que celebra el atacante: “Si pudiese, correría el encierro. Pero lo que realmente me hace feliz es que la gente pueda volver a vivir sus tradiciones. Creo que los pamploneses se lo merecen y espero que los que puedan disfruten de estas fiestas por los que ya no están”.