Optimismo en Osasuna para la continuidad de Arrasate

La permanencia parece que está encarrilada con los 32 puntos en 24 jornadas después de haber ganado en Vallecas. En la rueda de prensa posterior, fue cuando el entrenador vizcaíno deslizó que en breve comenzarían las conversaciones. En ella mostraba su disposición a seguir. “Hay muchas cosas de las que hablar pero soy optimista”, declaraba.

Esas palabras han tenido su continuidad a nivel interno. Arrasate ha transmitido su interés en continuar, lo que da tranquilidad al club en su planificación. La idea de Osasuna es abordar el acuerdo con su representante a partir de la semana que viene, en cuanto a años de contrato y ficha. Paralelamente, técnico y club se sentarán a definir la próxima plantilla, no solo con alguna incorporación que está perfilada sino también con el futuro de algunos jugadores que no están contando o los que pueden subir del filial.

"ME GUSTARÍA QUE JAGOBA SIGUIESE"

El Chimy Ávila le respaldó igualmente en la entrevista que concedió a Efe. “Me gustaría que se quedase, porque le considero una gran persona, y por todo lo que aporta al equipo. En los momentos más difíciles,, y todos nos arrimamos a él para salir adelante”. “Jagoba no habla de su renovación. He leído por ahí que quizás ahora no cuenta con el mismo respeto que tuvo anteriormente por parte de los jugadores, pero eso no es así, y sabe que”, afirmaba el delantero.