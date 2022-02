Jagoba y Chimy tienen que seguir

El osasunismo celebra el momento de un equipo con la flecha hacia arriba. Cuesta echar cuentas sobre la salvación y es comprensible que despierte una ilusión más ambiciosa, sin despegar los pies del suelo. Quién sabe qué sucederá de aquí a final de mayo. En este tiempo, se resolverán otras dos ecuaciones. Hablamos de renovaciones. Cuesta echar cuentas sobre la salvación y es comprensible que despierte una ilusión más ambiciosa, sin despegar los pies del suelo. Quién sabe qué sucederá de aquí a final de mayo. En este tiempo, se resolverán otras dos ecuaciones. Hablamos de renovaciones. Jagoba Arrasate Chimy Ávila . El ideólogo de este Osasuna que marca una época y el futbolista icónico que ha recuperado el esplendor.

cuestiones de fondo que definir en un año casi en blanco para hombres de peso en el vestuario. Hace un mes, se vivió un momento delicado. No eran ya las diez jornadas sin ganar. Era la deriva de un grupo en problemas. La dinámica, a varios niveles, era peor que hace un año en descenso. Llegó aquella conjura del 8 de enero. Se miraron a la cara. “Un antes y después cuando nos juntamos los compañeros”, en palabras de Rubén García. La renovación se había dejado en suspenso hasta definir la permanencia. Ese momento se acerca. ¿Qué pasará? El técnico anunció en Vallecas que pronto se iniciarán conversaciones . Sería su quinto año. Se dice pronto, pero desde Pedro Mari Zabalza nadie se ha sentado tanto tiempo en este banquillo. No solo se hablará del salario o del número de temporadas. Hayen un año casi en blanco para hombres de peso en el vestuario. Hace un mes, se vivió un momento delicado. No eran ya las diez jornadas sin ganar. Era la deriva de un grupo en problemas. La dinámica, a varios niveles, era peor que hace un año en descenso. Llegó aquella conjura del 8 de enero. Se miraron a la cara. “Un antes y después cuando nos juntamos los compañeros”, en palabras de Rubén García. La renovación se había dejado en suspenso hasta definir la permanencia. Ese momento se acerca.

Arrasate dice ser optimista. Braulio quiere que siga. La directiva también. El entorno lo mismo. Sin embargo, los protagonistas hablan del peligro del desgaste del quinto año. Relaciones personales y profesionales. Ciclos. Guardiola lo reflejaba cuando dejó el Barça en 2012. “Necesito alejarme. Si no, nos hubiéramos hecho daño. Hemos vivido demasiadas cosas juntos para que, solo por el hecho de estar, se tambaleara la relación con los jugadores”.

no dejarse llevar por la inercia de renovar por renovar. Es necesario definir un nuevo proyecto. Un profundo análisis del plantel. El Levante ha marcado el camino incorrecto. Dicho esto, parece que Jagoba quiere estar convencido y el club,. Es necesario definir un nuevo proyecto. Un profundo análisis del plantel. El Levante ha marcado el camino incorrecto. Dicho esto, parece que Osasuna no podrá encontrar un mejor entrenador que encaje tanto con su filosofía. Incluso la ha potenciado. Si se mantiene este matrimonio con algunos cambios, no habrá un mejor líder para este equipo de autor. No todos son reconocibles.

El otro asunto candente mira al Chimy. La entidad ve que ha recobrado su potencial y está pendiente de respuesta. Se quieren reforzar lazos más allá de 2023. Fue una bomba antes de romperse. Ahora está exhibiendo todo aquello que ofreció tras su fichaje. Su reconversión en banda es satisfactoria. El Chimy responde con actitud y aptitud a graves lesiones y ruido extradeportivo ajeno. En plenitud, es un futbolista diferencial en Osasuna. Que siga.

Budimir entiende cómo se juega en Osasuna

Del Chimy y de Kike García no hay dudas de cómo responden en el campo si están bien. Tienen ADN Osasuna. Budimir es distinto, más de remate certero de área que de trabajo. Se cargó la mochila de goles hace un año y el club desembolsó por él 8 millones, cifra récord en las arcas. El primer tercio de Liga se lo perdió por problemas en el pubis. Ahora va por una línea regular. Es evidente que le gustaría llevar más goles (tiempo tiene aún), pero en Osasuna se valora que el delantero sea el primer defensor. Quizá nunca en su carrera se había desgastado tanto fuera de su hábitat como aquí. Presiona, rasca y gana balones por alto. Sus resultados son positivos. Participó en el origen de los dos primeros goles en Vallecas. El sábado viene una de sus víctimas favoritas, el Atlético.

Aridane: ¿será la definitiva?

Su temporada está siendo un calvario. No juega desde el 26 de septiembre. Cuatro meses y medio tras encadenar recaídas en el sóleo. En sus redes sociales y con mensajes optimistas, hace unos días mostraba vídeos dando la sensación de estar en la recta final de la lesión. Sin embargo, todavía no hace trabajo con sus compañeros. Aridane ha sido un defensor referencia en las últimas temporadas. Arrasate lo definió como intocable cuando se especuló con su salida en enero al Valencia. La defensa está bien cubierta con David García y Juan Cruz. Tres partidos seguidos sin encajar gol. Seguro que puede aportar si se recupera en condiciones de aquí al final.

Enric Gallego quiere todo

No es habitual que un jugador lleve a su antiguo club a los tribunales. Y más cuando se le ha puesto la alfombra para llegar a acuerdos, como ha pasado con varios antecedentes. Enric Gallego dijo “no” al Eibar y al Tenerife cuando aún estaba en Osasuna. Le cubrían el salario. Aquí sabía perfectamente que no tenía sitio. Echó el pulso y antes de que empezara la temporada recibió la llamada de la rescisión de contrato. Pocos días después, firmó con el Tenerife. Sí, con el Tenerife. Legalmente, el delantero podrá tener razón y se agarrará a aquello de que se cumpla lo firmado. ¿Moralmente? Es lógico que una parte del osasunismo no esté de acuerdo con esta rígida postura.

La pena de que se marche un canterano

Es recurrente. Llega un equipo y ficha a un talento que ha recibido formación, se ha invertido en él y puede llegar arriba. Un juvenil cuenta con una oferta de la Real y no ha renovado. Ha sorprendido que sea un club poco dado a mirar a la cantera rojilla como por ejemplo el Athletic o el Villarreal. Es lo que hay. Con todo, habría que diferenciar cada caso, alejarse de comparaciones y evitar expresiones de robos, dinero o lo mal que lo hace el club. Cada uno defiende sus intereses, también el jugador y su entorno, que no solo toman la decisión por motivos económicos. Tajonar es más fuerte de unos años a esta parte, lo que no descarta que se den situaciones así.

Mai Garde: “Y yo te voy a seguir hasta que me muera...”

Mai Garde, capitana de Osasuna Femenino , estuvo en la grada de Vallecas como una rojilla más. Cuando puede, no se pierde ningún partido. En las redes sociales, colgó una imagen siguiendo con atención lo que estaba sucediendo en el césped junto a una frase que se canta. Su liga ha tenido descanso este fin de semana.

