El reto de Sergio Herrera para llegar al partido contra la Real Sociedad

Osasuna continúa preparando el duelo del domingo ante la Real, rotura en el bícceps femoral derecho en el Santiago Bernabéu y las sensaciones son mejores cada día. No está descartado. La situación viene condicionada porque Juan Pérez tampoco está al cien por cien. Tiene molestias y jugaría mermado. Mientrascontinúa preparando el duelo del domingo ante la Real, Sergio Herrera sigue a rajatabla un plan específico para intentar defender la portería. Este viernes volvió a ausentarse del entrenamiento, pero era parte del plan programado para que aumenten las opciones de recuperación. Hace 9 días sufría unaen el Santiago Bernabéu y las sensaciones son mejores cada día. No está descartado. La situación viene condicionada porque Juan Pérez tampoco está al cien por cien. Tiene molestias y jugaría mermado.

¿Cuántas opciones tiene de llegar a tiempo? Es algo que valorarán los servicios médicos junto al cuerpo técnico y el propio jugador. Todavía quedan dos días por delante. La decisión vendrá marcada en función del riesgo que haya de sufrir una recaída.

ESTE VIERNES SE PONE A PRUEBA

Sergio Herrera aspira a jugar el partido, aunque también se quieren evitar males mayores. La próxima semana hay parón y es un momento idóneo para dejar atrás la lesión definitivamente. De momento no ha trabajado con el grupo para que no haga golpeos de balón. Ese reposo sirve para ganar tiempo y que se cure la rotura muscular. No siente dolor al hacer carrera.

Richard Sanzol . Ahí se encuentra en plenas condiciones. El impacto negativo se genera en los desplazamientos de balón, algo que también le sucede a prueba de fuego, exigir a la zona con esos golpeos y saltos. Se determinará cuál es su estado y los riesgos de jugar. Con esa información sobre la mesa, se tomará una decisión. El de Miranda de Ebro ha llevado a cabo ejercicios propios de los porteros con. Ahí se encuentra en plenas condiciones. El impacto negativo se genera en los desplazamientos de balón, algo que también le sucede a Juan Pérez . El de Almudévar jugó en Sevilla con un vendaje y utilizó su pierna menos habitual, la izquierda, para el juego de pies. Este viernes Sergio Herrera afrontará una, exigir a la zona con esos golpeos y saltos. Se determinará cuál es su estado y los riesgos de jugar. Con esa información sobre la mesa, se tomará una decisión.

LAS MOLESTIAS DE JUAN

Tampoco es mejor el estado físico de Juan Pérez, que viene arrastrando problemas musculares. No ha tenido una rotura como tal pero no tiene en plenas facultades su pierna derecha. Este jueves evitó entrar en acción con sus compañeros y completó la tarea individual para estar en las mejores condiciones posibles. Esa es la situación de Sergio Herrera y Juan Pérez. Por si acaso, Darío Ramos y Pablo Valencia siguen con el primer equipo.

Juan Cruz se retiró con un golpe en el pie

Juan Cruz protagonizó la nota negativa del entrenamiento de este jueves. El defensa rojillo sufrió un golpe en el primer dedo del pie izquierdo en un lance con Darko Brasanac. Tuvo que ser atendido y dejó la sesión acompañado por los técnicos. Todo apunta a que se trata tan solo de un traumatismo por la primera exploración realizada, pero habrá que comprobar la evolución en las próximas horas. Juan Cruz, por tanto, es duda para el partido contra la Real Sociedad. Se espera que hoy pueda entrenar.

SIN ARIDANE

Quien no estará con seguridad es Aridane Hernández. El defensa se dejó ver este jueves en la banda de Tajonar, pero continúa con su recuperación individual en el gimnasio. Se perderá el encuentro, el quinto no que juega por la lesión muscular.