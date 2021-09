el centenar. Sergio Herrera disputará este domingo en El Sadar un encuentro especial en su trayectoria en Osasuna. En el choque contra el Valencia, el meta llegará a una cifra redonda de partidos,

Es su quinta temporada en el club navarro. Fichó en 2017 cuando el equipo militaba en Segunda. Se puso a las órdenes de Diego Martínez, que le dio la confianza para jugar 40 partidos, hasta que una lesión grave de rodilla en Soria le frenó en seco.

El año del ascenso disfrutó de cuatro partidos en su retorno y en la etapa de Primera su línea ha sido ascendente. Primero compitiendo con Rubén Martínez y desde la temporada anterior asentándose como un portero de garantías y que ofrece seguridad en la lectura de las acciones de área, aparte de haber sido decisivo. Jugó 33 partidos para erigirse en indiscutible.

Las paradas y el poso que ha ganado no pasaron desapercibidas este verano para la dirección deportiva del Atlético. El club colchonero se puso en contacto con Osasuna para interesarse por su contratación como suplente de Jan Oblak. La respuesta fue negativa. Herrera tiene una cláusula de rescisión de 11,5 millones después de la última renovación de octubre de 2020. Firmó hasta 2023. El Atlético fichó finalmente al galo Lecomte.

Si Osasuna le traspasara, deberá abonar el 40% de la plusvalía de lo que pagó en 2017 al Huesca. Entonces fueron 300.000 euros. Tiene 28 años.

“FALLAR, FALLAR Y FALLAR"

En este tiempo, Herrera también ha mejorado en el juego de pies y en su complexión física gracias al trabajo extra que realizar con su preparador personal. Hombre de vestuario, hace escasas fechas señalaba a El Confidencial: “Jugar con los pies resultó un hándicap; me costaba mucho. Es una acción menos común para un portero, pero nuestro entrenador lo exige por nuestra forma de jugar, con la línea bastante adelantada, en la que yo ejerzo un poco el papel de libre. Con el entrenador de porteros, hemos hecho mucho hincapié. Y he ido mejorando. Ya no me pasa factura”, apuntaba. “Los pies no son una de mis virtudes, pero ya no son un problema. Yo sabía que el juego de pies de Ter Stegen no lo iba a tener nunca. Lo que quería era mejorar. Y me dejaba aconsejar por mi entrenador de porteros, perfeccionarlo. Fallar, fallar y fallar, hasta que ha llegado un día en el que es difícil que falle”.