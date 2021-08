Torró, el martillo del equilibrio

Es fundamental en el esquema de Jagoba Arrasate. El hombre encargado de dar equilibrio al equipo. Si está en plenitud física, se nota. Lucas Torró ha iniciado el campeonato a gran nivel en ese puesto de ancla por delante de la defensa al que tan bien se adapta dentro del dibujo del 4-1-4-1. No solo lo dicen las sensaciones que transmite, también los datos. Hay tres que llaman la atención.

El centrocampista de Alicante fue el jugador de la primera jornada que más duelos ganó de toda Primera División. Alcanzó los 11 en ese duelo contra el Espanyol que acabó con empate a cero. El lunes contra el Celta también exhibió su poderosa jerarquía: registró 6 intercepciones y 7 entradas con éxito (el famoso tackle en inglés). En ambas facetas fue el líder de esta segunda jornada de la categoría. En la de entradas compartió el honor con Kondogbia (Atlético de Madrid).

No era de extrañar que un equipo al que le gusta poseer el control del juego como el Celta tuviera tantos problemas con el balón. El centro del campo gallego compuesto por jugadores de la calidad de Denis Suárez, Brais Méndez y Nolito no pudo conectar con dos artilleros de la talla de Santi Mina y Iago Aspas. Sergio Herrera no recibió un disparo entre los tres palos.

Torró se acopla bien con Moncayola y Darko, más liberados como volantes para las rupturas y presionar en ese triángulo que es el motor del equipo. Y por atrás se entiende con David García y Aridane, la pareja de cabecera de Arrasate como centrales. El otro triángulo.

Las lesiones musculares le dejaron sin continuidad la pasada temporada, pero cuando la tuvo en la segunda vuelta se notaron los resultados del equipo.

Esta pretemporada comenzó con el contratiempo de ser positivo por covid, circunstancia que no le ha restado capacidad física para volver a ser uno de los pulmones del equipo.

EL HABITUAL DAVID GARCÍA

Contra el Celta, otro baluarte del equipo como David García dejó otro dato interesante. Fue el jugador de la jornada con más duelos aéreos ganados con 9, lo que ratifica esa capacidad área que exhibió durante la temporada pasada. El de Ibero se mostró además muy efectivo en la salida de balón.