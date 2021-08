Jagoba Arrasate: "Queremos empezar bien y terminar mejor"

“empezar bien y terminar mejor” un campeonato liguero que su equipo 7.700 rojillos en sus gradas. El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate , desea” un campeonato liguero que su equipo empieza este sábado ante el Espanyol en un Sadar que contará con

Arrasate se ha mostrado en rueda de prensa "ilusionado" por el hecho de que El Sadar vaya a acoger mañana a 7.700 aficionados y espera que "pronto" se pueda ver un estadio lleno hasta la bandera que lleve en volandas al equipo.

“Tenemos la incertidumbre de no saber qué partido vamos a hacer. No ha sido la pretemporada deseada, hemos tenido a mucha gente fuera de combate, pero no hay excusas. Mañana empieza la Liga y se trata de acertar y poner a los que mejor están”, ha respondido Arrasate durante la rueda de prensa previa al duelo sobre cómo llega Osasuna al primer choque del campeonato.

Acerca del Espanyol, el preparador espera que no se vea “lo buen equipo que es”, y ha avisado del potencial de su plantilla, por lo que los rojillos deberán “minimizar” a su rival haciendo su juego.

“Puede ser dominador porque tiene gente para ello, pero también puede hacerte daño al contraataque, además de dominar el balón parado. Es un equipo completo”, ha opinado Arrasate sobre el conjunto perico, recién ascendido a la máxima categoría.

“Sabemos dónde somos fuertes y hacia dónde tenemos que llevar el partido. Necesitamos ritmo alto, intensidad y jugar en campo rival, así estaremos más cerca de ganar”, ha explicado el técnico sobre el plan de partido que espera.

Jon Moncayola ha entrenado en la convocatoria de 23 jugadores para mañana tras participar en los Juegos Olímpicos y su entrenador ha valorado su presencia de la siguiente forma: “lo veo bien y entendemos que no necesitaba más vacaciones. La idea es que sea uno más y que no pare ahora”.

A su vez, el técnico ha dejado en el aire la continuidad del centrocampista Jaume Grau: “todavía no hemos tomado una decisión. Lo queríamos ver en pretemporada, estuvo dos semanas parado, ahora está algo mejor y nos está gustando. La decisión la vamos a posponer y vamos a ver lo que pasa”.

Arrasate ha despedido a Enric Gallego después de que ayer se anunciara la rescisión de su contrato y ha afirmado que Barbero continuará este año en Osasuna: “entendíamos que el cuarto delantero tenía que ser él por todo, por cómo es él, por el día a día y también por el tema salarial. Enric lo sabía desde el minuto cero, cada uno ha defendido sus intereses”.

Por último, Arrasate ha dejado abierta la posibilidad de nuevas incorporaciones y ha asegurado que está contento con lo que tiene a día de hoy.