Jon Moncayola renueva con Osasuna: El proyecto que ilusiona a la afición

Este lunes se cumplían 6 años de un episodio que forma parte de la historia del club, Sabadell. Aquella tarde, Osasuna se salvaba milagrosamente del descenso a Segunda B. Con una deuda que le comía, hubiera sido muy difícil evitar la desaparición.



Hoy, el club es radicalmente diferente. Se ha asentado en Primera División con dos permanencias holgadas y ha reformado su estadio. Al futuro se mira con optimismo. El club está cerrando todas las operaciones que se había planteado. Han dado las finanzas. No es necesario acometer ninguna venta. Hay proyecto.



En poco tiempo, ha fichado a Kike García (2024), Jesús Areso (2026) y Ante Budimir (2025), y ha renovado a David García (2026) y Jon Moncayola (2031), los dos futbolistas de su cantera que más han llamado tanto la atención en otros clubes. Además se está reteniendo a jugadores importantes como Aridane, Nacho Vidal y Torró, también con mercado.



“Estoy un poco asustado, ha ido todo deprisa. Es cierto que nos gusta trabajar con antelación. Los animadores del mercado a día de hoy somos nosotros. Ahora les toca a otros. Teníamos claro los objetivos y hemos ido a por ellos. Lo más importante es que los mejores futbolistas están con nosotros”, señalaba Braulio.



“Queríamos que nuestros mejores futbolistas se quedaran. Es nuestro principal activo. El club ahora puede y debe retener a sus talentos. Vamos a disfrutar de este momento. David y Monca tenía ofertas. Esto nos hace estar muy ilusionados pero sin perder la noción de la realidad. Me acuerdo de Elche, lo mal que lo pasamos”.



El director deportivo admitía que está ilusionado anta la nueva temporada y entiende que la afición lo está todavía más. “Monca, David, Jesús, Roberto, Ari... Todos siguen con nosotros. La clave es asentar el proyecto. Se genera un estado de ilusión, eso es bueno. Me veo reflejado en la afición. Hay gente osasunista eufórica”.



Osasuna no para de crecer con estas operaciones. “Hay una estrategia del club y un crecimiento. No sé qué nos marcará la competición porque es muy dura, pero sí ves desde fuera lo que estamos haciendo, tenemos que estar de enhorabuena. No solo son resultados. Tener un estadio nuevo, tener nuestros mejores futbolistas, tener una buena base de futbolistas del cambio generacional que se producirá … No perder lo que es Osasuna. Y crecer con los de fuera”, relató Braulio.

DELANTEROS EN PROPIEDAD



Se le cuestionó por los 8 millones que se han pagado al Mallorca por Budimir. “Hay que ver cómo está el mercado, cómo equipos que compiten con nosotros se gastan en un delantero 15 millones, el Espanyol 22 por Raúl de Tomas, 30 el Betis por Borja... Somos conscientes de que cómo está el mercado de los delanteros”, explicó. “¿Riesgo? Ha marcado en dos años 24 goles sin tirar penaltis. Tengo claro que tiene gol, conoce a los compañeros y conoce la idiosincrasia. Son elementos de fiabilidad que con otras contrataciones no tienes. Si queremos crecer, tener futbolistas como Budimir ayuda y hay un efecto llamada. El gol se paga. Hay demasiados argumentos positivos para minimizar el riesgo. Lo difícil es tomar decisiones”.



Se detuvo en los delanteros. “Tenemos a Budi con nosotros cuatro años más, al Chimy le quedan dos años, a Kike tres años. Para que no haya una rotación en esa demarcación, que es la más complicado, tenerlos en propiedad hace que tengamos un patrimonio. Y luego, si lo tienes tú no lo tienen otros. Es una competencia. Los tenemos en propiedad, lo normal es tenerlos cedidos”.

Braulio concluyó: “Debemos estar orgullosos del equipo que está quedando y disfrutar del camino”.

Braulio pone de ejemplo en valores el coche de Moncayola



Braulio Vázquez contó una anécdota para demostrar la normalidad que desprende Moncayola, poco habitual en un fútbol de estridencias. “Un día le hice una foto a su coche y se la mandé a mi hijo (es futbolista). Me gustaba el valor que transmitía con el coche que llevaba, sin tener uno de gama superior. Lo sabe él que está aquí delante. Son valores del club y Monca los encarna”, relató el director deportivo, que bromeó sobre el nuevo coche del canterano. “Aunque ahora creo que lo va a cambiar, pero era antes de la renovación”.



Rafa Alkorta (Athletic): “Me alegro por él y por Osasuna”



Coincidiendo con la renovación de Jon Moncayola, Rafa Alkorta dedicó unas palabras al canterano rojillo. “A Moncayola le llevo viendo desde hace tiempo, desde cuando era más crío”, confesó el director deportivo del Ahtletic en Onda Vasca. “Me alegro por él y por Osasuna. Tiene mucho futuro y nosotros también tenemos a los nuestros con mucho futuro”, sentenció sobre la ampliación y mejora de contrato de uno de los futbolistas que sigue el Athletic.

“Me habría gustado renovar 10 años como Moncayola”



Sorprendieron las declaraciones de Fabio González, jugador de Las Palmas que se acordó de Jon Moncayola al hablar de su renovación por una temporada con el conjunto canario. “Me habría gustado ampliar diez años como Moncayola en Osasuna. Pero confío en que seguiré muchos años en la UD Las Palmas. Trabajaré para conseguirlo”, dijo el futbolista a los medios oficiales del club el centrocampista del equipo que dirige Pepe Mel.

El vestuario celebra la noticia en las redes sociales

La plantilla de Osasuna mostró su alegría en las redes sociales por las operaciones de Budimir y de Jon Moncayola. “¡Enhorabuena! Os lo habéis ganado”, puso Kike Barja. “Hoy la cosa va de cracks”, escribió Juan Cruz refiriéndose a ambos además de Nino, excompañero en Elche. “Estamos de enhorabuena”, expresó David García en Instagram. Otros como Darko o Lucas Torró aplaudieron el fichaje de Budimir. Sergio Herrera bromeó con un “somos contentos”.



Se convirtió en tendencia en Twitter después del anuncio

Fue un día grande para Jon Moncayola. El futbolista rojillo fue Trending Topic en Twitter hasta primera hora de la tarde. La duración del contrato y el vídeo difundido por el club generaron una ola de comentarios entre los seguidores osasunistas y también de otros equipos, impactados por la apuesta de ambas partes. “Contentísimo de seguir en casa y de pertenecer a esta gran familia”, escribió el protagonista con una foto junto a Braulio en la que aparece con la camiseta conmemorativa.